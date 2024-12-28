О чем говорит последний паспорт Каюма Насыри

Почему со дня рождения реформатора просвещения действительно прошло 200 лет

Один из залов музея Каюма Насыри. Фото: Радиф Кашапов

В следующем году в Татарстане официально будут отмечать 200-летие Каюма Насыри, видного просветителя, сторонника прогресса и культурного диалога со всем миром. При этом в его биографии есть немало моментов, которые требуют разъяснений. Это касается и даты рождения выдающегося ученого. Об этом «Реальному времени» рассказала сотрудник музея имени Каюма Насыри Эльмира Хузиева.

Великий Каюм

Каюм Насыри, обучившись в медресе, также получил образование в Казанском университете вольнослушателем. Он преподавал татарский язык в духовном училище и семинарии, сам открывал светскую начальную русско-татарскую школу. По некоторым данным, она находилась в доме Вали-бая на углу улиц Марджани и Зайни Султана. Календари просветителя считаются предвестником национальной журналистики.

Насыри — автор учебных пособий по синтаксису, орфографии, морфологии, математике, геометрии, географии, физиологии, ботанике. Выпускал словари, сборники фольклора, исследования по истории Пугачева, Курсави и татарских деревень. Переводил с русского, персидского, османского языков.

Музей — украшение улицы Парижской Коммуны. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Из архива Хусаиновых

— У Каюма Насыри сохранился последний паспорт, — рассказывает сотрудник музея. — Его оригинал передали в Институт языка, литературы и искусства имени Ибрагимова родственники, семья Мухаммедбадыга Хусаинова (1853—1929). Его отец Мухамедгалим был дядей Насыри. На месте дома Хусаинова сегодня и стоит наш музей. Заглянув в паспорт, мы с удивлением обнаружим, что согласно записям в нем возраст ученого не соответствует действительности.

Дело в том, что в паспорте, выданном просветителю 22 июня 1898 года, указан возраст 69 лет вместо положенных 73 лет. Последний паспорт «омолодил» просветителя на четыре года.

— На первом листе данного паспорта рукой двоюродного брата, Мухаммедбадыга Хусаинова, сделана запись на татарском языке, что Насыри родился в 1825 году, а умер в 1902 году, в возрасте 77 лет. Не стоит упускать из виду тот факт, что паспорта в 1898 году выдавались сроком на пять лет. А переписчиком паспортного стола могла быть указана дата, соответствующая предыдущему паспорту, то есть аккурат 69 лет. Уже позже срок выдачи паспортов был заменен на бессрочный.

Об этой путанице с годом рождения просветителя писал еще литературовед Масгуд Гайнутдин в статье «Каюм Насыйри: Шәхес һәм иҗат»/«Каюм Насыри: личность и творчество» в 2003 году: «на страницах переписанной отцом К. Насыри книги «Әмин тәзәк» им были сделаны записи о рождении в 1823 году в его семье сына по имени Габделькаюм. Как оказалось, он умер в 1824 году. А родившегося в 1825 году мальчика в честь умершего предыдущего младенца нарекли также именем Каюм. К 100-летию просветителя встречающиеся по этой причине расхождения были приведены в порядок».

Паспорт Каюма Насыри. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Подобные несоответствия встречаются в дореволюционных источниках»

Ну а в ревизских сказках от 1834 года в графе, где указаны дети Габденасыра Хусаинова, одному из его сыновей, Габделькаюму, не девять лет, а семь! К достоверным источникам стоит отнести метрические данные Белой мечети (она же Галеевская) за 1902 год, где указана дата смерти престарелого ученого — 21 августа 1902 года. И возраст — 77 лет.

— Данные ошибки остаются в целом ошибками, так как в записях нет достаточного достоверного основания, отсутствуют совпадения, нет документального подтверждения, — резюмирует сотрудник музея.

— Подобные несоответствия дат в силу разных причин встречаются в дореволюционных источниках. Часто подобные несоответствия можно наблюдать в метрических записях в 1920 годах советского периода времени. Так что Каюму Насыри, действительно, 200 лет!

Музей ожидает реставрация. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом, который горел

В дом Хусаинова ученый поселился, сменив немало мест жительства, в общей сложности прожив сначала полгода в 1893-м, а также с осени 1899-го до конца лета 1902-го. Собственники дома прожили там до 1935 года, до переезда в государственную квартиру. В 1979-м дом хотели перенести на угол улиц Каюма Насыри и Фатиха Карима, но в 1981-м было принято решение оставить его на историческом месте, открыть здесь музей.

В 1980-е годы дом дважды горел, даже после реконструкции. Реставрация здания затягивается на годы. Сохранились и публикации первого директора музея Рушании Хуснутдиновой, согласно которым в 1991 году было положено начало строительства сооружения, завершившееся открытием учреждения культуры 2 февраля 2002 года.

Сейчас музей в ожидании реставрации. Биография же просветителя, надеемся, будет пополняться новыми изысканиями, занимая должное место в контексте истории.