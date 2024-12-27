«Морозных денечков на Новый год ожидать не следует»: какая погода установится в Татарстане в праздничные дни
Уходящий год запомнится миру рекордно высокой глобальной температурой, а россиянам — максимальным числом опасных явлений
Текущий год завершается теплым декабрем, сообщил «Реальному времени» метеоролог профессор Юрий Переведенцев. Рекордно высокие температуры на протяжении последних 12 месяцев наблюдались по всему земному шару. Более того, в этом году средняя годовая температура впервые превысит показатель в 1,5 градуса — именно он представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. О том, какими могут быть последствия потепления климата и ждать ли зимней сказки на Новый год, — в материале «Реального времени».
Уходящий год станет рекордно теплым
С 99%-ной вероятностью можно утверждать, что по итогам 2024 года средняя глобальная температура будет рекордно высокой. Ранее максимальный показатель зафиксировали в 2023-м. Более того, в этом году средняя годовая температура в мире впервые превысит показатель в 1,5 градуса. Это очень тревожный сигнал, заявил сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он напомнил, что именно этот показатель представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. В документе предусмотрено огромное число мер, чтобы не допустить такого потепления, но их недостаточно.
— И абсолютно все метеорологи, Всемирная метеорологическая служба, Климатический центр Росгидромета, призывают к тому, чтобы интенсифицировать всю деятельность, которая намечена для того, чтобы уменьшить скорость потепления, — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России.
В частности, рекордно теплой в мире была зима. В России, правда, сложилась другая ситуация. «Наверняка все помнят очень холодный январь, когда температура была на 4, в некоторых регионах даже на 5 или 5,5 градуса ниже нормы», — отметил Вильфанд. Весной средние температуры по стране незначительно превысили средние показатели. А вот лето вошло в тройку самых теплых наряду с июнем — августом 2016-го и 2021-го.
Осенью особенно выделялся сентябрь. Например, в Москве средняя температура оказалось такой же, какой в норме бывает в июне.
— Это что-то невероятное. Если сопоставлять со спортивными рекордами, это все равно что прыгнуть в длину сразу на 9 метров или с шестом на 7 при нынешнем рекорде 6,2 метра, — утверждает эксперт.
В целом уходящий год в России он назвал теплым.
— Это аномалия от новых норм, которые подсчитаны за период с 1991 по 2020 год. Если бы мы считали по старым, то тут просто полыхало бы все. Это нечасто бывает, когда абсолютно по всей территории температура превышает норму, — заметил Вильфанд.
В России зафиксировано максимальное количество опасных явлений
Тревожным фактом стало то, что с января по ноябрь 2024 года было зафиксировано максимальное количество опасных метеорологических явлений за весь период наблюдений. Речь идет о погодных условиях, которые угрожают жизни и здоровью человека.
— Предотвратить их невозможно ни при каких условиях, а вот своевременно проинформировать [жителей] возможно. Каково же качество этих прогнозов? <…> В 2008 году из 1 090 опасных явлений не предсказано было 109. Сейчас из 1 212 не предсказано было 47. Иными словами, успешность прогнозов опасных явлений сейчас превышает 96%, — объяснил Роман Вильфанд.
Число опасных явлений, которые нанесли значительный ущерб, тоже было максимальным — порядка 500. Успешность их предсказания составила 96,4%.
За последние 25 лет число опасных явлений в России выросло вдвое. В других странах статистка аналогична. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось и вовсе в четыре раза. Связано это с потеплением климата.
— Климатические модели ориентируют на то, что в умеренных широтах количество осадков за летние периоды будет уменьшаться, а в переходные сезоны, особенно в зимние, будет увеличиваться. Это один из факторов, который требует адаптации для сельского хозяйства, строительства и так далее, — добавил научный руководитель Гидрометцентра России.
Кроме того, 2024 год запомнился огромным количеством рекордов. Но они очень своеобразные, предупредил эксперт:
— В этом году было 216 рекордов с минимальной температурой для разных городов и весей нашей страны. Зато рекордных значений с экстремально высокой составило 2 147. Это еще раз говорит о характеристиках будущего климата. Тренд на повышение температур безусловен до конца века.
Он подчеркнул: это не значит, что рекордно низких температур не ожидается совсем. Но чаще столбики термометров будут подниматься выше нормы.
В Татарстане 31 декабря ожидается нулевая температура
В Казани аномалия тепла держится в республике уже седьмой месяц, еще с июня, рассказал метеоролог профессор Юрий Переведенцев. Декабрь, в частности, на 3 градуса выше климатической нормы. Среднемесячная температура должна составлять -7,8 градуса, а держится на уровне -4,7.
— Последствия таковы, что деньки у нас достаточно пасмурные и осадки выпадают в том числе в виде мокрого снега. Даже может быть дождь, — объяснил эксперт.
Не ожидаются морозы и в новогоднюю ночь. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря наши районы окажутся под влиянием очередного атмосферного фронта — пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидаются метели и сильный ветер, в отдельных районах возможен гололед. Ночью ожидается -3... -8 градусов, днем потеплеет до -2... +1.
— По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 1 января прогнозируется теплая погода, местами с осадками в виде снега и мокрого снега. Температурный фон ожидается ночью в пределах -2... -7°, днем -3... +1°. Средние температуры воздуха окажутся выше многолетних значений на 6—8 градусов. На дорогах скользко, — предупредили в учреждении.
— Наш регион, вся европейская часть России находится под влиянием Северной Атлантики. Погода формируется в данном случае под воздействием глубокого циклона, центром которого является Баренцево море. Мы находимся на его южной периферии, поэтому у нас аномально теплая погода. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка -10 градусов. А у нас по сути оттепель. Никаких морозных денечков на Новый год ожидать не следует, — подчеркнул Переведенцев.
Но были в Казани и гораздо более холодные декабри. Например, в 2009 году температура упала до -33 градусов. А 31 декабря 1978 года приборы и вовсе показали -44 градуса. Этот день стал самым холодным за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Старожилы помнят, что Новый год был очень морозный.
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