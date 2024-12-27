«Морозных денечков на Новый год ожидать не следует»: какая погода установится в Татарстане в праздничные дни

Уходящий год запомнится миру рекордно высокой глобальной температурой, а россиянам — максимальным числом опасных явлений

Фото: Динар Фатыхов

Текущий год завершается теплым декабрем, сообщил «Реальному времени» метеоролог профессор Юрий Переведенцев. Рекордно высокие температуры на протяжении последних 12 месяцев наблюдались по всему земному шару. Более того, в этом году средняя годовая температура впервые превысит показатель в 1,5 градуса — именно он представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. О том, какими могут быть последствия потепления климата и ждать ли зимней сказки на Новый год, — в материале «Реального времени».

Уходящий год станет рекордно теплым

С 99%-ной вероятностью можно утверждать, что по итогам 2024 года средняя глобальная температура будет рекордно высокой. Ранее максимальный показатель зафиксировали в 2023-м. Более того, в этом году средняя годовая температура в мире впервые превысит показатель в 1,5 градуса. Это очень тревожный сигнал, заявил сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что именно этот показатель представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. В документе предусмотрено огромное число мер, чтобы не допустить такого потепления, но их недостаточно.

— И абсолютно все метеорологи, Всемирная метеорологическая служба, Климатический центр Росгидромета, призывают к тому, чтобы интенсифицировать всю деятельность, которая намечена для того, чтобы уменьшить скорость потепления, — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России.

В этом году средняя годовая температура в мире впервые превысит показатель в 1,5 градуса, сообщил Вильфанд. скриншот пресс-конференции

В частности, рекордно теплой в мире была зима. В России, правда, сложилась другая ситуация. «Наверняка все помнят очень холодный январь, когда температура была на 4, в некоторых регионах даже на 5 или 5,5 градуса ниже нормы», — отметил Вильфанд. Весной средние температуры по стране незначительно превысили средние показатели. А вот лето вошло в тройку самых теплых наряду с июнем — августом 2016-го и 2021-го.

Осенью особенно выделялся сентябрь. Например, в Москве средняя температура оказалось такой же, какой в норме бывает в июне.

— Это что-то невероятное. Если сопоставлять со спортивными рекордами, это все равно что прыгнуть в длину сразу на 9 метров или с шестом на 7 при нынешнем рекорде 6,2 метра, — утверждает эксперт.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом уходящий год в России он назвал теплым.

— Это аномалия от новых норм, которые подсчитаны за период с 1991 по 2020 год. Если бы мы считали по старым, то тут просто полыхало бы все. Это нечасто бывает, когда абсолютно по всей территории температура превышает норму, — заметил Вильфанд.



В России зафиксировано максимальное количество опасных явлений

Тревожным фактом стало то, что с января по ноябрь 2024 года было зафиксировано максимальное количество опасных метеорологических явлений за весь период наблюдений. Речь идет о погодных условиях, которые угрожают жизни и здоровью человека.

— Предотвратить их невозможно ни при каких условиях, а вот своевременно проинформировать [жителей] возможно. Каково же качество этих прогнозов? <…> В 2008 году из 1 090 опасных явлений не предсказано было 109. Сейчас из 1 212 не предсказано было 47. Иными словами, успешность прогнозов опасных явлений сейчас превышает 96%, — объяснил Роман Вильфанд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число опасных явлений, которые нанесли значительный ущерб, тоже было максимальным — порядка 500. Успешность их предсказания составила 96,4%.

За последние 25 лет число опасных явлений в России выросло вдвое. В других странах статистка аналогична. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось и вовсе в четыре раза. Связано это с потеплением климата.

— Климатические модели ориентируют на то, что в умеренных широтах количество осадков за летние периоды будет уменьшаться, а в переходные сезоны, особенно в зимние, будет увеличиваться. Это один из факторов, который требует адаптации для сельского хозяйства, строительства и так далее, — добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 2024 год запомнился огромным количеством рекордов. Но они очень своеобразные, предупредил эксперт:

— В этом году было 216 рекордов с минимальной температурой для разных городов и весей нашей страны. Зато рекордных значений с экстремально высокой составило 2 147. Это еще раз говорит о характеристиках будущего климата. Тренд на повышение температур безусловен до конца века.



Он подчеркнул: это не значит, что рекордно низких температур не ожидается совсем. Но чаще столбики термометров будут подниматься выше нормы.

В Татарстане 31 декабря ожидается нулевая температура

В Казани аномалия тепла держится в республике уже седьмой месяц, еще с июня, рассказал метеоролог профессор Юрий Переведенцев. Декабрь, в частности, на 3 градуса выше климатической нормы. Среднемесячная температура должна составлять -7,8 градуса, а держится на уровне -4,7.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Последствия таковы, что деньки у нас достаточно пасмурные и осадки выпадают в том числе в виде мокрого снега. Даже может быть дождь, — объяснил эксперт.

Не ожидаются морозы и в новогоднюю ночь. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря наши районы окажутся под влиянием очередного атмосферного фронта — пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидаются метели и сильный ветер, в отдельных районах возможен гололед. Ночью ожидается -3... -8 градусов, днем потеплеет до -2... +1.

— По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 1 января прогнозируется теплая погода, местами с осадками в виде снега и мокрого снега. Температурный фон ожидается ночью в пределах -2... -7°, днем -3... +1°. Средние температуры воздуха окажутся выше многолетних значений на 6—8 градусов. На дорогах скользко, — предупредили в учреждении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Наш регион, вся европейская часть России находится под влиянием Северной Атлантики. Погода формируется в данном случае под воздействием глубокого циклона, центром которого является Баренцево море. Мы находимся на его южной периферии, поэтому у нас аномально теплая погода. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка -10 градусов. А у нас по сути оттепель. Никаких морозных денечков на Новый год ожидать не следует, — подчеркнул Переведенцев.

Но были в Казани и гораздо более холодные декабри. Например, в 2009 году температура упала до -33 градусов. А 31 декабря 1978 года приборы и вовсе показали -44 градуса. Этот день стал самым холодным за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Старожилы помнят, что Новый год был очень морозный.