Певца Шарлота* приговорили к 5,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Фото: Максим Платонов

Самарский областной суд приговорил певца и блогера Шарлота*, внесенного в реестр террористов и экстремистов в России, к 5,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили в ТАСС.

Он был признан виновным по статье 354.1 Уголовного кодекса России за реабилитацию нацизма и статье 148 за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Судья сообщил, что окончательное наказание составило пять лет и шесть месяцев.

Анастасия Фартыгина