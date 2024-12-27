В России супруги участников СВО смогут получать бесплатное образование

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме России зарегистрировали законопроект, предлагающий супругам бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), право на бесплатное получение первого высшего образования. Инициаторами проекта стали депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР) и Нина Останина (КПРФ).

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает предоставление супругам защитников дополнительной гарантии на получение образования по программам бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов в пределах отдельной квоты. Обучение будет осуществляться по результатам Единого государственного экзамена или вступительных испытаний, проводимых учебными заведениями по собственному выбору.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячные социальные выплаты для детей военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Эта мера касается также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО).



Анастасия Фартыгина