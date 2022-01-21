«На сегодня увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», наверное, не стоит, это больше научный интерес»

Фото: Максим Платонов

Минздрав констатировал увеличение числа обращений, но назвал его плавным и спокойным

В Татарстане растет число вызовов врача на дом и обращений с симптомами ОРВИ, констатировал сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Рост ощущается, коллеги работают с довольно серьезной нагрузкой. Количество обращений увеличивается и в провизоры. Однако говорить о том, что мы испытываем скачок в показателях госпитализированных пациентов, мы не можем. Да, идет увеличение, но оно, знаете, такое плавное, спокойное, — подметил он.

По его словам, на данный момент свободно 30% коек для коронавирусных больных.

— В настоящий момент ситуация абсолютно контролируемая и управляемая, свободный коечный фонд достаточен для приема пациентов. Амбулаторная сеть сегодня работает в режиме ожидаемого постепенного увеличения нагрузки, — доложил замминистра.



По словам Жаворонкова, на данный момент свободно 30% коек для коронавирусных больных. Фото: Максим Платонов

Вместе с тем Республиканская клиническая больница вновь переходит на режим работы провизорного госпиталя для больных коронавирусом — с 23 января. РКБ из провизорных функций вывели в конце 2021 года.

— Мы вернемся к той модели, по которой работали в предыдущие два года, — заметил Жаворонков.

Продолжают работать еще два провизорных госпиталя, которые принимают ковидных больных: Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани.



«Борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией»

На этой неделе в республике зарегистрировали первые 11 случаев заражения штаммом «омикрон», девять из которых — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех болезнь протекает бессимптомно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

Новых случаев «омикрона» в Татарстане пока нет, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Но на сегодня в работе находятся 173 пробы — на днях ожидаются результаты.



Продолжают работать еще два провизорных госпиталя, которые принимают ковидных больных, — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани. Фото: Максим Платонов

— «Омикрон» и «дельта» — отличия только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались. Меры профилактики и лечения от этого не меняются. Поэтому на сегодня увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», еще какого-то штамма в принципе, наверное, не стоит, это больше научный интерес, понимание того, как изменяется вирус. Для нас важна инфекция в целом, а это новая коронавирусная инфекция, и борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией, — подчеркнула Авдонина.

Проверят на «омикрон» не всех — только 10% от числа зарегистрированных случаев. Пока пробы отправляют в противочумный институт «Микроб», но в Татарстан уже поступило высокотехнологичное оборудование — секвенатор — которое будет «раскладывать» вирусы на составляющие, причем это касается не только COVID-19.

Число нарушений в организациях растет

Роспотребнадзор обеспокоен и ростом числа нарушений на предприятиях и в организациях. За минувшую неделю управление выполнило 216 проверок соблюдения антикоронавирусных ограничений, и нарушения нашли на 61 объекте. Ведомство составило 17 протоколов на общую сумму 343 тыс. рублей.

— Мы обращаем внимание работодателей на этот не совсем хороший показатель — увеличение числа нарушений, — подметила Авдонина.

Она напомнила о высокой заразности омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, если в рабочем коллективе хотя бы один человек заразится новым штаммом, то есть большие риски, что на больничный уйдут и все остальные сотрудники.



На прошлой неделе Авдонина рассказала, что по итогам 2021 года количество выявленных нарушений в республике было несколько меньше, чем в 2020 году, «но они были серьезнее, были грубее». В связи с этим в Татарстане сохраняется «жесткий контроль.

В Татарстан уже поступило высокотехнологичное оборудование — секвенатор — которое будет «раскладывать» вирусы на составляющие, причем это касается на только COVID-19. Фото: ezan.ac.ru

Дарья Пинегина