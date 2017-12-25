Все новости

13:23 МСК
Новости раздела

Минтимер Шаймиев в историях

Сюжет 5 материалов
Минтимер Шаймиев в историях
Фото: tatarstan.ru

Первому президенту Татарстана, Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае.

Читайте также