Минтимер Шаймиев в историях
Сюжет 5 материалов
Первому президенту Татарстана, Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае.
- Радик Салихов: «Шаймиев сказал мне — это определяющее издание для татарского народа» Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 5-я
- Любовь Агеева: «Спросила Шаймиева, как ответить — чтобы понравился мой ответ или как думаю?» Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 3-я
- Зульфия Авзалова: «Мама говорила — безнең Бабай никогда не оставит меня без внимания» Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 1