Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг

Фото: Максим Платонов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля 2025 года.

— Я сегодня принял решение распустить Бундестаг 20-го созыва и назначить новые выборы на 23 февраля следующего года, — заявил он на пресс-конференции в Берлине.

Президент отметил, что до принятия решения провел консультации с лидерами фракций всех представленных в Бундестаге партий и пришел к выводу, что ни действующее, ни новое правительство в каком бы то ни было составе не получит большинства в нынешнем парламенте.

