Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля 2025 года.
— Я сегодня принял решение распустить Бундестаг 20-го созыва и назначить новые выборы на 23 февраля следующего года, — заявил он на пресс-конференции в Берлине.
Президент отметил, что до принятия решения провел консультации с лидерами фракций всех представленных в Бундестаге партий и пришел к выводу, что ни действующее, ни новое правительство в каком бы то ни было составе не получит большинства в нынешнем парламенте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.