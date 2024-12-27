Завтра в Татарстане ожидается туман и гололедица
По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 28 декабря на территории республики местами ожидается туман. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.
Водителей и пешеходов призывают к повышенной осторожности и внимательности на дорогах.
Количество опасных явлений в России выросло вдвое за последние 25 лет. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество таких явлений увеличилось в четыре раза.
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