Гидрометцентр РФ: число опасных явлений в России выросло вдвое за последние 25 лет

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось в четыре раза

Фото: Михаил Захаров

Количество опасных явлений в России выросло вдвое за последние 25 лет. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Количество опасных явлений стремительно увеличивается, это общий тренд. В нашей стране их число за последние 25 лет выросло в два раза. Это связано с потеплением климата, — рассказал он.

По словам эксперта, в других странах статистка аналогична. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось в четыре раза.

Опасными метеорологическими явлениями считаются те, при наступлении которых необходимо принимать специальные меры для предотвращения серьезного ущерба в тех или иных отраслях экономики. Например, это шквал, смерч, гроза, град, ледяной дождь и др.



Галия Гарифуллина