Владимир Путин поручил создать сеть реабилитационных организаций в России

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и регионам до 1 марта разработать план по созданию сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Этот шаг направлен на улучшение доступности и качества реабилитационных услуг для граждан, нуждающихся в таких мерах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячные социальные выплаты для детей военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Эта мера касается также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО).



Анастасия Фартыгина