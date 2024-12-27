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Владимир Путин поручил создать сеть реабилитационных организаций в России

15:38, 27.12.2024
Владимир Путин поручил создать сеть реабилитационных организаций в России
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и регионам до 1 марта разработать план по созданию сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Этот шаг направлен на улучшение доступности и качества реабилитационных услуг для граждан, нуждающихся в таких мерах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячные социальные выплаты для детей военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Эта мера касается также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО).

Анастасия Фартыгина

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