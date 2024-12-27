Вильфанд: 2024 год станет рекордно высоким в мире с точки зрения температуры

Это тревожный сигнал, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В 2024 году средняя годовая температура в мире впервые превысит показатель 1,5 градуса. Это тревожный сигнал, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Это первый год, когда средняя годовая температура по всему глобусу превысит показатель в 1,5 градуса. Не было еще таких лет, — подчеркнул он.

Роман Вильфанд напомнил, что именно этот показатель представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. В документе предусмотрено огромное число мер, чтобы не допустить такого потепления, но их недостаточно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— И абсолютно все метеорологи, Всемирная метеорологическая служба, Климатический центр Росгидромета, призывают к тому, чтобы интенсифицировать всю деятельность, которая намечена для того, чтобы уменьшить скорость потепления, — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России.

Напомним, количество опасных явлений в России выросло вдвое за последние 25 лет. Это связано с потеплением климата. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество опасных явлений увеличилось в четыре раза.

Галия Гарифуллина