В Нижнекамском районе Татарстана открылась новая детская поликлиника

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске, в рамках Года семьи, торжественно открылась новая детская поликлиника, которая была долгожданным объектом для местных жителей. Как подчеркнули власти, республика достигла значительных результатов в области здравоохранения, особенно в снижении младенческой смертности, где Татарстан занимает пятую позицию среди регионов России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новое медицинское учреждение сможет обслуживать около 12 тыс. детей и включает 11 педиатрических участков и кабинеты узких специалистов.

Для удобства маленьких пациентов предусмотрены комната матери и ребенка, игровая зона и просторные коридоры. В поликлинике будут работать 70 врачей, медсестер и другого медицинского персонала.

Несмотря на обновление, вопрос нехватки кадров остается актуальным, и в этом году для врачей было предоставлено 42 квартиры. Планируется строительство собственного ипотечного дома для дальнейшего улучшения условий для молодых специалистов.

В рамках муниципальной программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая подъемные в размере около 200 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина