В Нижнекамском районе Татарстана открылась новая детская поликлиника
В Нижнекамске, в рамках Года семьи, торжественно открылась новая детская поликлиника, которая была долгожданным объектом для местных жителей. Как подчеркнули власти, республика достигла значительных результатов в области здравоохранения, особенно в снижении младенческой смертности, где Татарстан занимает пятую позицию среди регионов России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
- Новое медицинское учреждение сможет обслуживать около 12 тыс. детей и включает 11 педиатрических участков и кабинеты узких специалистов.
Для удобства маленьких пациентов предусмотрены комната матери и ребенка, игровая зона и просторные коридоры. В поликлинике будут работать 70 врачей, медсестер и другого медицинского персонала.
Несмотря на обновление, вопрос нехватки кадров остается актуальным, и в этом году для врачей было предоставлено 42 квартиры. Планируется строительство собственного ипотечного дома для дальнейшего улучшения условий для молодых специалистов.
В рамках муниципальной программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая подъемные в размере около 200 тыс. рублей.
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