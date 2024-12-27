РПЦ утвердила список запрещенных профессий для священников

Фото: Максим Платонов

Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список профессий, которые запрещены для священников, включая воинскую службу, ростовщичество, биржевую деятельность, профессиональный спорт и актерство. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте РПЦ.

Документ, названный «О светской трудовой деятельности священнослужителей», был разработан и обсуждается с 2015 года, а его окончательная версия представлена на прошедшем заседании синода.

В нем говорится, что епархиальные архиереи и церковные общины обязаны заботиться о материальном обеспечении клириков и что священник не должен искать дополнительный доход на светском поприще.

Также в документе уточняется, что перед устройством на работу в светскую организацию священнослужитель должен получить письменное благословение от епархиального архиерея.

Анастасия Фартыгина