Эксперт прогнозирует всплеск мошенничества в новогодние праздники

Фото: Реальное время

В период новогодних праздников число случаев мошенничества может возрасти на 20-30%. В декабре ожидается около 60 тыс. преступлений. Об этом RT рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

— Чаще всего для обмана пользователей перед Новым годом злоумышленники рассылают ссылки на поддельные сайты известных брендов, где под предлогом скидок или бонусов запрашивают логины, пароли и банковские реквизиты пользователей, — пояснил он.

Также мошенники часто рассылают жертвам фальшивые сообщения якобы от служб доставок с предложением оплатить недостающую сумму или таможенный сбор, предупредил он.

— Схем множество, но в последнее время они короткоживущие. Например, схема с фальшивыми подарками Telegram Premium прожила примерно 10—12 дней. Тут важнее говорить о новых методиках и технологиях, используемых мошенниками, — добавил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, например, злоумышленники часто используют поддельные аккаунты на маркетплейсах для продажи товаров, которых не существует. По словам Пермякова, при худшем сценарии жертва может потерять не только деньги, но и личные данные, которые впоследствии могут быть использованы для кражи средств с банковских карт.

— Для безопасных онлайн-покупок в праздничный сезон следует проверить данные интернет-магазинов, избегать подозрительных ссылок, использовать надежные методы оплаты, установить антивирусное ПО, ограничить доступ к личным данным и быть внимательными к подозрительным предложениям. Также рекомендуется использовать отдельную карту для покупок с ограниченным лимитом, — посоветовал спикер.

Елизавета Пуншева