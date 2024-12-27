Владимир Путин подписал указ о создании научно-экспертного совета Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании научно-экспертного совета Совета безопасности России, который возглавит секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Об этом сообщили в ТАСС.
В новый состав совета войдут 14 человек, включая первого заместителя секретаря Рашида Нургалиева и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
Одновременно с этим указом был упразднен существовавший ранее научный совет при Совбезе.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Кабмину и регионам до 1 марта разработать план по созданию сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.