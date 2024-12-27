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Минюст России признал иноагентом рэпера Лигалайза*

17:12, 27.12.2024
Минюст России признал иноагентом рэпера Лигалайза*
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России внесло рэпера Лигалайза* в список иноагентов. Это решение было подтверждено официальным заявлением ведомства.

Также в реестр попали: активист Данила Беляков, экс-журналист «Медузы» Алексей Ковалев, священнослужитель Андрей Львов, а также проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании».

Справка

* признан иноагентом на территории России

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