Минюст России признал иноагентом рэпера Лигалайза*
Министерство юстиции России внесло рэпера Лигалайза* в список иноагентов. Это решение было подтверждено официальным заявлением ведомства.
Также в реестр попали: активист Данила Беляков, экс-журналист «Медузы» Алексей Ковалев, священнослужитель Андрей Львов, а также проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании».
Справка
* признан иноагентом на территории России
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.