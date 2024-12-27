Банк России опубликовал курс валют с 27 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 27 декабря. По отношению к основным денежным единицам, кроме юаня, рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 1,3 рубля, евро усилил свою позицию на 2,65 рубля, юань подешевел на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,44 рубля;
- доллар — 100,53 рубля;
- евро — 105,95 рубля.
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