В Казани произошел сбой оплаты проезда на станции «Суконная слобода»

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» сообщило о временном сбое в системе оплаты проезда на станции «Суконная слобода» Казанского метрополитена. Как сообщили в пресс-службе предприятия, причиной сбоя стала кратковременная потеря связи.

В настоящее время проблема полностью устранена и оплата проезда через турникеты и терминалы по продаже жетонов осуществляется в обычном режиме. Технические специалисты оперативно отреагировали на ситуацию и восстановили работу системы.

В преддверии Нового года в казанском метрополитене на линию вышел обновленный поезд модели «Чех». Это уже третий состав, прошедший модернизацию.

