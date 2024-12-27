В Казани завершена реставрация дома поэта Гавриила Каменева на улице Кремлевской

В Казани завершилась масштабная реконструкция дома №7 по улице Кремлевской, где жил поэт Гавриил Каменев. Об этом сообщили в мэрии города.

Реконструкция, начавшаяся в конце 2022 года, включала в себя укрепление стен, сводов и фундамента, гидроизоляцию подвала, замену аварийных участков кровли, ремонт перекрытий и лестниц. Специалисты также отреставрировали фасад и кирпичную кладку, восполнив утраченные участки кирпичом старого образца.

Как отметил председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин, в результате работ был восстановлен исторический облик городской усадьбы. В частности, воссозданы навесы на столбах на входе со стороны улицы Кремлевской, а также приямки с металлическими решетками и призматическим остеклением, обеспечивающие естественное освещение подвала. Аналогичные навесы были установлены над входами со стороны улицы Миславского и в подвал со двора. Кроме того, были заменены оконные и дверные заполнения, обустроена наружная водосточная система.



Двухэтажное здание, построенное в 1744 году по проекту архитектора Василия Кафтырева, принадлежало семье казанских купцов Каменевых. В этом доме, являющемся объектом культурного наследия республиканского значения, жил поэт Гавриил Каменев, один из первых представителей русского романтизма.

Рената Валеева