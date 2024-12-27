Патрушев исполнит мечту девочки из Набережных Челнов в рамках акции «Елка желаний»

11-летняя Эвелина хочет побывать на московской шоколадной фабрике

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и пообещал исполнить мечты троих детей, в том числе 11-летней Эвелины из Набережных Челнов. Об этом пишет ТАСС.

Вице-премьер снял три открытки с новогодней елки, каждая из которых содержала желание ребенка. Так, 10-летний Арсений из Москвы мечтает о наборе для рыбалки, а трехлетний Николай из Тюменской области — о железной дороге.

11-летняя Эвелина из Набережных Челнов хочет побывать на московской шоколадной фабрике.

— Отличное желание. Действительно мы можем помочь девочке исполнить ее желание. В Москве есть с историей очень хорошая шоколадная фабрика, где можно будет побывать, можно будет, я думаю, не только посмотреть, как производятся шоколадные лакомства, но и принять еще участие в мастер-классе, самой попробовать что-нибудь приготовить. Поэтому, Эвелина, думаю, что у нас все получится. Обязательно тебя отправим, посмотришь, как готовятся столь любимые всеми сладости, — отметил Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев также заверил, что исполнит мечты и других детей. Для Арсения, мечтающего о рыбалке, вице-премьер пообещал подобрать и передать наборы как для летней, так и для зимней рыбалки. А для Николая, желающего получить железную дорогу, вице-премьер также выразил уверенность, что его мечта обязательно сбудется.

Рената Валеева