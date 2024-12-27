«Детям приходится до 11 вечера сидеть»: в Госдуме планируют снизить нагрузку на школьников

Фото: Максим Платонов

Вопрос чрезмерной нагрузки школьников России назвали одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. К основным факторам, способствующим перегрузке, в том числе относятся сложные домашние задания. С наличием проблемы согласились и спикеры «Реального времени» — как рассказала мама двух школьников, ее детям порой приходится засиживаться за домашними заданиями до 23.00. А решить вопрос, по мнению директора школы «Солнце» Павла Шмакова, можно с помощью психологов и градации предметов по приоритету. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Планируем включить этот вопрос в число приоритетов»

Вопрос чрезмерной учебной нагрузки на школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин на своей странице в социальных сетях 27 декабря. По его словам, планируется совместная работа с правительством по выработке решений для снижения нагрузки на учащихся.

Володин провел опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить их мнение о существующей нагрузке на школьников. Результаты показали — более 50% пользователей подтверждают, что дети испытывают чрезмерную нагрузку, проводя за учебой в среднем 8—10 часов в день. Родители также выражают обеспокоенность по этому поводу.

Вопрос чрезмерной учебной нагрузки на школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди основных факторов, способствующих перегрузке школьников, были отмечены:

сложные и объемные домашние задания;

перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;

обязательная внеурочная деятельность;

шестидневная учебная неделя;

обучение во вторую смену.

— Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения, — написал Володин, подчеркнув, что проблема требует незамедлительного внимания.

«Детям тяжело»

Зульфия Усманова — мама двоих школьников. Сын учится в 8-м классе, а дочь — в 11-м и готовится к ЕГЭ.

— Загруженность достаточно высокая, детям тяжело. После уроков еще до ночи домашнее задание делают. При этом знаний в школе не очень много дают, приходится еще и репетиторов дополнительно нанимать, — поделилась она.

«Загруженность достаточно высокая, детям тяжело. После уроков еще до ночи домашнее задание делают». Максим Платонов / realnoevremya.ru

После школы сын Усмановой уделяет учебе еще около 3—4 часов, а дочь и вовсе после выполнения домашних заданий готовится к ЕГЭ по 6 часов.

— Я смотрю на их домашнее задание и понимаю: действительно нереальный объем. По каждому предмету задают кучу всего. Если ребенок заинтересован в хорошей учебе, ему приходится до 11 ночи сидеть каждый день, — сетует родительница.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Усманова предположила, что нагрузку на детей можно было бы снизить с помощью градации школьных предметов по приоритету: «Например, у меня сын математику любит, дочь — обществознание».

«Думать о снижении нагрузки надо, вне всякого сомнения»

— Школьникам, действительно, некомфортно. У нас постоянно добавляют новые предметы, но не убирают старые. Естественно, думать о снижении нагрузки надо, вне всякого сомнения, — выразил уверенность в разговоре с «Реальным временем» директор школы «Солнце» Павел Шмаков.

Помочь в решении проблемы перегрузки школьников могут психологи. По словам Шмакова, необходимо, чтобы специалисты проводили в школах исследования о состоянии детей и, отталкиваясь от результатов, принимали соответствующие меры.

— Меня сильно волнует отсутствие нормальной психологической работы в школах. Проблему перегрузки детей надо изучать изнутри — в школе должен быть психолог, который будет изучать, кому в первую очередь нужна помощь. Перегружены ведь не все дети, а те, кто неграмотно организует свое время и ресурсы, — пояснил он.

В пример он привел «стандартных школьных отличников»:

— Оканчивают школу с медалями, успешно сдают все экзамены, но с ЕГЭ их увозят на скорой. Это же неправильно, что ребенок работает неразумным образом. Это приводит к проблемам со здоровьем.

Помимо введения психологов, необходимо деление предметов по приоритетности, продолжил Шмаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо введения психологов, необходимо деление предметов по приоритетности, продолжил Шмаков. Дети должны уделять меньше внимания тем дисциплинам, которые для них неважны, освобождая время для любимых.

— Есть три уровня изучения предметов: углубленный, продвинутый и базовый. Углубленный — это самый любимый предмет ребенка и математика с русским, продвинутый — это средний уровень, базовый — это предметы, которые данному школьнику несильно нужны. Например, ученику с математическим складом ума не так важна литература. Соответственно, математику он изучает по много часов, а литературу — по облегченной программе, — пояснил директор школы.

Однако в младшей школе необходимы другие меры. Детям в этом возрасте, по словам собеседника издания, «просто необходим учитель, который их любит».

— Однозначно должна быть только первая смена, потому что ребенку попросту тяжело учиться с 13 до 19. Что касается пятидневки, тут более сложный вопрос. Если сохранять нашу систему образования, то без шестидневки в старшей школе не обойтись. Ребенок попросту не способен выучить такое количество материала за пять дней. Либо необходимо менять систему образования «от и до». При нынешних высоких требованиях необходимо знать очень много. Для младших классов надо ввести пятидневку, а в старших при нынешних условиях при поступлении без шести дней не обойтись, — добавил он.