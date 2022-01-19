Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации, в котором призвал не паниковать из-за новостей о возможном вторжении России. Оно опубликовано на сайте украинского лидера.

— Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички, — сказал он.

Украина готова к обороне, заверил Зеленский. Он призвал граждан верить только официальной информации и не паниковать, забирая банковские вклады. Киев делает все для дипломатического решения конфликта.



Западные власти неоднократно выступали с заявлениями о подготовке Россией нападения на Украину, однако Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные обвинения — лишь предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров с США в Женеве подчеркивал, что никаких намерений у России «напасть» на Украину нет и быть не может.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия может ввести новые санкции, если «ситуация на Украине ухудшится».

Татьяна Леухина