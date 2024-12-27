В Казани задержали подозреваемого в краже украшений пенсионерки на сумму 190 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Полицейские Казани оперативно задержали 38-летнего уроженца Волгоградской области, подозреваемого в краже денег и украшений у 75-летней пенсионерки. Общая сумма материального ущерба составила 190 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

По предварительным данным, преступник подошел к женщине на улице, завел разговор и предложил купить постельное белье за 20 тыс. рублей. Он сообщил, что планирует уехать и не сможет забрать товар с собой, предложив ей купить его со скидкой. Пожилая женщина согласилась и пригласила незнакомца в свою квартиру, не заметив, как он похитил золотые изделия и денежные средства. Пропажу пенсионерка обнаружила только после его ухода.

Благодаря слаженным действиям полиции, подозреваемый был быстро найден и признал свою вину. Он полностью возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб. В настоящее время в отделе полиции «Горки» возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража», расследование продолжается.

Анастасия Фартыгина