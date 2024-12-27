Причиной крушения самолета в Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие»

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) уточнила, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Об этом сообщили в ТАСС.

В связи с этим и учитывая потенциальные риски для безопасности полетов, AZAL приостановила рейсы в семь городов России до завершения расследования катастрофы. Решение было принято в сотрудничестве с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана.

Напомним, что Azerbaijan Airlines продолжит полеты в Казань, несмотря на приостановку рейсов в другие города России.



Анастасия Фартыгина