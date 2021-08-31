День в истории: ТАССР стала ТССР, начало «стахановского движения» и объединение ФРГ и ГДР

Чем примечательна дата 31 августа

Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного/lenta.ru

Сегодня, 31 августа, в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, в мире — День блога. В разные годы и столетия в этот день Московское княжество и Османская империя заключили первый мирный договор, Павел Третьяков предложил передать в дар Москве созданную им художественную галерею, был образован военно-политический блок Антанта, Санкт-Петербург переименовали в Петроград, в Донбассе положили начало «стахановскому движению», в Елабуге оборвалась жизнь Марины Цветаевой, ТАССР переименовали в ТССР, объединились ГДР и ФРГ, в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Родились в последний день августа древнеримский император Гай Юлий Цезарь, русский писатель и философ Александр Радищев, военачальник Алексей Брусилов, контр-адмирал, герой Русско-японской войны Всеволод Руднев, русская артистка балета Матильда Кшесинская, королева Нидерландов Вильгельмина. Умерли классик мировой литературы Шарль Бодлер, историк, египтолог Эдуард Мейер, создатель учения о доминанте Алексей Ухтомский, русские поэты Марина Цветаева, Илья Эренбург и Всеволод Рождественский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Визит Шаляпина и Алексия II в Казань, басня Харламова

В 1912-м на родину, в Казань, приехал оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров Федор Шаляпин. Визит артиста широко освещался в местной прессе. Газеты писали, что в день своего приезда он посетил представление цирка братьев Никитиных по случаю празднования Ураза-байрама. Там перед Шаляпиным и другими гостями выступили знаменитые гимнасты — двена­дцать арабов из Марокко, Никитин с четверкой дрессированных лошадей, братья Констанди, китайская труппа с медвежонком и так далее. В городе имя выдающегося соотечественника увековечили, назвав в его честь улицу и установив памятник. В этом году в Казани сняли видеоэкскурсию по историческим местам, связанным с биографией Шаляпина, в частности показали снимки с фотосессии певца 1912 года, когда он вернулся в город, чтобы объехать и запечатлеть знакомые места.

В 1990-м законом № 347-XII «О переименовании правовых нормативных актов Татарской АССР, принятых до Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР» Татарскую Автономную Советскую Социалистическую республику преобразовали в Татарскую Советскую Социалистическую Республику. В этот же день Верховным советом была образована Конституционная комиссия по подготовке изменений и дополнений в Конституцию ТССР.

В 1997 году Казань посетил ныне покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Самолет со священнослужителем приземлился в городском аэропорту во второй половине дня. Святейший сразу же отправился в старейший собор города — Никольский кафедральный. Затем его кортеж проследовал в храм Иоанна Кронштадтского, где патриарх отслужил молебен и осмотрел только что открывшуюся Казанскую духовную семинарию. На тот момент это был уже второй визит Алексия II в столицу Татарстана. Первый раз город он посетил осенью 1977-го.



Фото: pravchelny.ru

В 2002 году в Елабуге открылась мемориальная площадь Марины Цветаевой с памятником-бюстом — первая часть целого комплекса, посвященного памяти выдающейся поэтессы. В конце августа в городе к 110-летию со дня ее смерти проводились первые Международные Цветаевские чтения. В конференции, посвященной изучению неизвестных страниц биографии поэтессы и восприятию ее творчества в разных культурных традициях, участвовали цветаеведы из России, Японии, Италии и Украины, руководители музеев, посвященных лично ей и ее семье. Ежегодно с 1991-го 31 августа, в день когда Цветаева покончила с собой (1941-й), в Елабуге проводится День памяти поэтессы.



Пять лет назад, в 2016 году, коллективу Казанского техникума информационных технологий и связи представили нового руководителя. Им стал бывший первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Юрий Багров. За день до его представления в новой должности стало известно, что он покинул свой пост в ведомстве, занимаемый им с 2006 года, по собственному желанию.

Фото: mic.tatarstan.ru

В 2016-м Следственный комитет РФ по РТ приступил к доследственной проверке по факту самоубийства 57-летнего полковника внутренней службы, начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ в Камско-Устьинском районе Илгиза Низамова. Инцидент произошел накануне, днем 30 августа. Рядом с телом мужчины нашли зарегистрированное на него охотничье ружье «Сайга». Предсмертной записки не обнаружили. В системе исполнения Низамов работал с 2001 года. «Порядочнейший человек, никогда в жизни не было никаких вопросов по работе, по личному поведению», — рассказывал о нем на тот момент начальник УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин.



В прошлом году в Вахитовском райсуде Казани выступили с последним словом обвиняемые в мошенничествах на 1,5 млрд рублей по делу КПК «Рост». Специально к этому дню подсудимый бизнесмен, экс-капитан ФК «Рубин» Сергей Харламов сочинил басню о своем взгляде на уголовное дело. Себя и остальных фигурантов дела он отобразил в персонажах сказочного леса — Павлине, Медведе, Жирафе и других, и поведал, как веселую жизнь мирных зверей и птиц разрушил трехглавый Дракон с «зайцами на прослушке»:

Четыре года в счастье жили, кормились медом — не тужили,

О лесе сем пошла молва в другом лесу, где голова

Да ни одна, на троне том в три головы сидит — Дракон.



Харламов планировал зачитать свое произведение в суде, но получил замечание председательствующего судьи — выступление должно быть по существу уголовного дела, а «стихи, басни и остальное — для себя».



Фото: Ирина Плотникова

Санкт-Петербург стал Петроградом, начало «стахановского движения»

В 1914 году последний российский император Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Смена названия Северной столицы России была частью антинемецкой кампании, охватившей русское общество в начале Первой мировой войны. Первыми с инициативой переименования города выступили живущие в нем чехи. «Ныне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного ряда русских деятелей и мыслителей XVIII и начала XIX веков, которых коробило немецкое название нашей столицы», — гласило их обращение. В итоге 31 августа император «высочайше повелеть соизволил именовать впредь» Санкт-Петербург Петроградом, а уже 2 сентября главная газета столицы была напечатана как «Петроградские ведомости». Название, данное городу Николаем II, сохранялось десятилетие. В 1924-м после смерти Ленина его переименовании в Ленинград.

В 1935-м донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. Его «подвиг» послужил началу в Советском Союзе «стахановского движения», что по сути стало некой формой социалистического соревнования. В декабре этого же года пленум ЦК ВКП(б) постановил превратить «стахановское движение» в миллионное — на каждом предприятии государства находились свои «стахановцы», доля которых в некоторых из них достигала 20—27% от общего числа работников. В 1936-м по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта, а еще спустя 3 года советские власти объявили «стахановское движение» свидетельством зрелости рабочего класса.

Фото: wikipedia.org

В 1986-м в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В результате катастрофы погибли 423 человека — 359 туристов и 64 члена экипажа. Специалисты заявили, что к трагедии привели неверные действия капитанов как «Адмирала Нахимова», так и балкера «Петр Васев» — два судна столкнулись в море в 23:12. В результате «Адмирал Нахимов» получил большие повреждения корпуса, вода попала в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут судно ушло под воду. Спустя год после трагедии на высоком откосе мыса Дооб Цемесской бухты, вблизи маяка появился монумент в память о случившемся. В него вмонтировали часы, поднятые с затонувшего судна и остановившиеся в момент трагедии. На чугунной стеле начертаны слова: «Погибшим при кораблекрушении парохода «Адмирал Нахимов» 31 августа 1986 года».

В 2019-м российский Минюст зарегистрировал Всемирный союз староверов, целью которого стала помощь староверам, защита их и старообрядческих общин. «Спектр проблем у староверов очень велик, и потому понадобилось создание структуры, которая могла бы помогать староверам на всех уровнях», — рассказал тогда член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов. Сам Всемирный союз староверов «Русская вера» основан 25 июля 2019 года.



Фото: productcenter.ru

В прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров направил председателю Следкома Александру Бастрыкину заявление о совершении преступления группой лиц по делу Башкирской содовой компании. Он сообщил, что предприятие перешло в частную собственность при неправомерных действиях должностных лиц регионального правительства. «Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершенная в 2007—2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — гласило официальное сообщение властей. Затем в начале сентября Арбитражный суд РБ арестовал акции БСК, а в декабре суд по иску Генпрокуратуры отменил приватизацию компании. В начале 2021-го экс-владельцы предприятия обжаловали его национализацию, но 18-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение АС об истребовании из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций БСК в пользу России.



Антанта, объединение Германии, гибель принцессы Дианы

В 1907-м завершился процесс оформления военно-политического блока России, Великобритании и Франции — Антанты. Незадолго до этого, в 1904 году, Англия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве, а в 1907 году в Санкт-Петербурге было заключено англо-русское соглашение, по условиям которого Великобритания и Российская империя разграничили свои интересы на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Антанте в Первой мировой войне противостоял Тройственный союз — Германия, Австро-Венгрия и Италия. Однако в 1915 году он распался и к Антанте присоединилась Италия. Союзниками Германии и Австро-Венгрии после этого стали Турция и Болгария.

Фото: wikipedia.org

31 год назад в Берлине состоялось историческое событие для современной Германии и всего мира — в торжественной обстановке прошла церемония подписания договора о вхождении Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германия. Документ подписали министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе. Затем в Москве 12 сентября министры иностранных дел СССР, Великобритании, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании отношений, и подтвердили создание объединенной Германии. Официальное воссоединение двух стран произошло 3 октября.

В 1997-м не стало одной из самых известных принцесс мира, первой жены принца Уэльского и наследника британского престола Чарльза — Дианы. Она погибла от травм, полученных в автокатастрофе в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже. Леди Ди успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось — она скончалась спустя 2 часа. Вместе с ней жертвами трагедии стали ее друг Доди аль-Файед и водитель машины Анри Поль. Диану похоронили на уединенном острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Причина аварии до сих пор официально не озвучена. Среди наиболее популярных версий случившегося то, что машина на большой скорости мчалась, пытаясь скрыться от папарацци. Единственный выживший пассажир автомобиля Mercedes S280 с номером «688 LTV 75» — телохранитель принцессы, роковых событий не помнит.

Фото: wikipedia.org

Популярность социальных сетей и возможность вещать в них о своей жизни привели в XXI столетии к появлению новой профессии — блогер. С 2005 года в мире ежегодно отмечают праздник площадки для их деятельности — День блога (Blog Day). Идея появилась, когда пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. В связи с этим датой праздника выбрали 31 августа. В день его провозглашения в индексе Google появилось 30 тыс. новых страниц, а уже через 2 года начали проводить конкурс лучших блогов Best of Blogs. Отметим, что день профессионального пользователя блога — блогера, отмечают ежегодно с 2004 года 14 июня.

В 2018 году глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в центре Донецка — в кафе, где он находился произошел взрыв. «Закладка взрывчатки внутри ресторана. На входе сразу произошел взрыв», — рассказывал советник главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Казаков. После гибели Захарченко Следком России возбудил уголовное дело, заявив, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства лишь в 2019-м. Новый глава ДНР Денис Пушилин не стал раскрывать их имена, но до этого утверждал, что убийство совершено при содействии западных спецслужб: в результате анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. На церемонию прощания с Захарченко в сентябре 2018-го пришли более 120 тыс. человек.

