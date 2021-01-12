Экс-владельцы Башкирской содовой компании обжаловали национализацию компании

АО «Башкирская химия», выступающее ответчиком по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО «Башкирская содовая компания» (БСК), обжаловало решение суда первой инстанции. В начале декабря суд по иску Генпрокуратуры РФ отменил приватизацию компании.

Фото: realnoevremya.ru

Жалобу на это решение зарегистрировали в канцелярии суда вчера, 11 января. Дата его рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом пока не назначена, пишет «Интерфакс».

АО «Башкирская химия» принадлежало 57% акций, АО «Региональный фонд» — 38%. Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК в начале сентября. Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина