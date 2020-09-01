Экс-капитан ФК «Рубин» написал басню о своем уголовном деле для казанского суда

Фото: "Реальное время"

Накануне в Вахитовском райсуде Казани выступили с последним словом обвиняемые в мошенничествах на 1,5 млрд рублей по делу КПК «Рост». Специально к этому дню подсудимый бизнесмен с большим футбольным прошлым Сергей Харламов сочинил басню о своем взгляде на свое уголовное дело.



Себя и остальных фигурантов дела экс-капитан ФК «Рубин» отобразил в персонажах сказочного леса — Павлине, Медведе, Жирафе и других, и поведал, как веселую жизнь мирных зверей и птиц разрушил трехглавый Дракон с «зайцами на прослушке»...

Харламов намеревался зачитать свою басню и повеселить собравшихся на заседании суда. Но получил замечание председательствующего судьи — выступление должно быть по существу уголовного дела, а «стихи, басни и остальное — для себя», иначе можно и последнего слово лишиться.

«Реальное время» не связано процессуальными рамками и предлагает читателям ознакомиться с «запрещенными» стихами подсудимого.