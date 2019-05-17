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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

12:41, 17.05.2019
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Фото: скриншот видео youtube.com

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

При этом он не стал называть имен, отметив, что не все причастные к убийству Захарченко задержаны. В настоящее время следствие продолжается, передает «РИА Новости».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Денис Пушилин в сентябре заявил, что убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб. Пушилин пояснил, что в результате анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ.

Происшествия
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