В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

При этом он не стал называть имен, отметив, что не все причастные к убийству Захарченко задержаны. В настоящее время следствие продолжается, передает «РИА Новости».



Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Денис Пушилин в сентябре заявил, что убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб. Пушилин пояснил, что в результате анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ.

