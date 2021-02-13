В Казани сняли видео-экскурсию об исторических местах, связанных Федором Шаляпиным

На YouTube-канале «Новая Тартария» опебликован выпуск, посвященный историческим местам Казани, связанным с биографией русского оперного певца Федора Шаляпина.

Видео-экскурсию провел провел замруководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Сюжет начинается с отреставрированного дворика дома купца Лисицина по улице Пушкина.

«Здесь звучит Шаляпин, но сам Федор Иванович это место вряд ли бы узнал. Ведь здесь вместо его флигеля только декорации. Но есть в Казани дом и целый район, который помнит Шаляпина и даже мало изменился с тех пор. Именно с него Шаляпин начинает свою автобиографию «Страницы из моей жизни», — говорит рассказчик.

В сюжете рассказано о шаляпинских местах Казани, его воспоминания детства, показаны фотографии с фотосессии оперного певца 1912 года, когда Шаляпин вернулся в Казань, чтобы объехать и запечатлеть знакомые места.

Напомним, что сегодня, 13 февраля, празднуется 148 лет со дня рождения Федора Шаляпина.

Ольга Плешкова