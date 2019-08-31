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В России появился Всемирный союз староверов

12:19, 31.08.2019
В России появился Всемирный союз староверов
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство юстиции России зарегистрировало Всемирный союз староверов.

Его целью является помощь и защита староверов, старообрядческих общин и организаций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на постоянного члена комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонида Севастьянова.

«Спектр проблем у староверов очень велик, и потому понадобилось создание структуры, которая могла бы помогать староверам на всех уровнях», — отметил он.

Ранее предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов) дал интервью корреспонденту «Реального времени».

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