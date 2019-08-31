В России появился Всемирный союз староверов
Министерство юстиции России зарегистрировало Всемирный союз староверов.
Его целью является помощь и защита староверов, старообрядческих общин и организаций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на постоянного члена комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонида Севастьянова.
«Спектр проблем у староверов очень велик, и потому понадобилось создание структуры, которая могла бы помогать староверам на всех уровнях», — отметил он.
Ранее предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов) дал интервью корреспонденту «Реального времени».Общество
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