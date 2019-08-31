В России появился Всемирный союз староверов

Министерство юстиции России зарегистрировало Всемирный союз староверов.

Его целью является помощь и защита староверов, старообрядческих общин и организаций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на постоянного члена комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонида Севастьянова.

«Спектр проблем у староверов очень велик, и потому понадобилось создание структуры, которая могла бы помогать староверам на всех уровнях», — отметил он.

Ранее предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов) дал интервью корреспонденту «Реального времени».