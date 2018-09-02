В Донецке проститься с Захарченко пришли 120 тысяч человек

В Донецке на церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко пришло более 120 тысяч человек. Об этом сообщил представитель администрации главы ДНР.

Церемония прощания проходит в Донецком театре оперы и балета. На ней присутствуют делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, передает "Интерфакс".

Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. 1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура.

Согласно воинской традиции, тело Александра Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города — улице Артема. Похоронят его на кладбище Южном в закрытом гробу.

