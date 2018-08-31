Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели главы ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

В ведомстве подчеркнули, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва.

Напомним, что сегодня погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Еще двое пострадали, в том числе и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В связи с гибелью Захарченко Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников, передает «Донецкое агентство новостей».

