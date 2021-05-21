Группа ТАИФ: адаптация производств в пандемию

Фото: Роман Хасаев

21 мая с участием президента Татарстана Рустама Минниханова в режиме ВКС состоялось итоговое совещание по результатам годовых общих собраний акционеров компаний Группы ТАИФ.

С докладами о результатах деятельности нефтехимических компаний Группы ТАИФ по итогам финансово-экономической деятельности в 2020 году выступили главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Об итогах работы Группы ТАИФ в целом рассказал Руслан Шигабутдинов, генеральный директор головной компании группы — АО «ТАИФ». В своем выступлении он отметил, что 2020 год вошел в историю Группы ТАИФ как один из самых тяжелых и сложных. Пандемия коронавируса заставила радикально менять подход к осуществлению деятельности компаний Группы ТАИФ и адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.

— Несмотря на трудности, компании Группы ТАИФ не прекращали производственную деятельность даже в период всеобщей самоизоляции, что позволило выполнить все социальные обязательства перед работниками и партнерами. Благодаря быстрому реагированию, отлаженному механизму бизнес-модели и накопленному запасу прочности компаниям Группы ТАИФ удалось избежать катастрофических последствий, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Обеспечение стабильной и бесперебойной работы

На совещании также было отмечено, что в начале 2021 года мировая экономика начала восстанавливать утраченные позиции, это отразилось и на результатах деятельности компаний группы по итогам первых трех месяцев.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов положительно оценил результаты деятельности предприятий Группы ТАИФ за 2020 год. По его словам, несмотря на пандемию, предприятия продемонстрировали хорошие экономические показатели.

— Многие проекты позволяют не только нарастить объемы производства, но и получить более высокое качество продукции, — сказал Рустам Минниханов, — в том числе это касается и работ по модернизации производства ПАО «Казаньоргсинтез», создания собственных энергетических мощностей. В целом все это дает серьезные положительные результаты.

Рустам Минниханов также подчеркнул:

— Сегодня важно знать, какие высокотехнологичные маржинальные проекты мы можем реализовать с помощью современных, в том числе цифровых, технологий.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Группы ТАИФ, акционеров, трудовые коллективы за слаженную работу и вклад в развитие экономики Татарстана.

— В современных условиях важно не просто присутствовать на рынке, но и расширять производства, осваивать выпуск новой продукции, увеличивать заработную плату работников — все это направлено на рост благосостояния наших граждан, улучшение качества жизни в целом, — сказал Рустам Минниханов.

В завершение своего выступления президент поблагодарил весь коллектив Группы ТАИФ за слаженную плодотворную работу и большой вклад в развитие экономики Республики Татарстан и Российской Федерации. Он заверил, что руководство республики, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, будет и дальше оказывать поддержку компаниям Группы ТАИФ для обеспечения их стабильной и бесперебойной работы.

Сразу после завершения итогового совещания также в режиме ВКС состоялось организационное заседание совета директоров АО «ТАИФ». По единогласно поддержанному предложению президента Татарстана на пост председателя совета директоров был переизбран главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, его заместителем вновь выбран первый заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев. Также был избран состав дирекции АО «ТАИФ» и подтверждены полномочия действующего генерального директора головной компании группы — Руслана Шигабутдинова.

Интернет-газета «Реальное время» готовит подробный материал по итогам совещания.

Арсений Фавстрицкий