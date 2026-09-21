Правительство обновило программу развития угольной отрасли до 2050 года

В нее вошли модернизация технологической базы и освоение перспективных месторождений

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России обновило программу развития угольной промышленности до 2050 года. В нее вошли модернизация технологической базы, освоение перспективных месторождений, внедрение передовых решений и оборудования, повышение производительности и безопасности труда. Об этом сообщили в пресс-службе.

взято с сайта kremlin.ru

Вице-премьер Александр Новак рассказал об основных направлениях обновленной программы. Среди них — обеспечение технологического суверенитета, внедрение нового оборудования и технологий, включая безлюдные и беспилотные технологии добычи, развитие цифровых платформ. Также предусмотрены освоение перспективных месторождений и создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитие внутреннего потребления за счет повышения эффективности угольной генерации, углехимии и глубокой переработки, а также использования угольного топлива для энергоснабжения центров обработки данных.

Кроме того, программа предполагает увеличение экспорта и повышение доли России в мировой торговле углем с 13 до 24—27%, снижение аварийности и травматизма в отрасли более чем в 2 раза, повышение благосостояния сотрудников и диверсификацию экономики моногородов.

Новая программа синхронизирована с положениями энергетической стратегии России. Документ предусматривает увеличение добычи угля с 443 до 662 млн т, а экспортных поставок — с 198 до 350 млн тонн.

— Важно продолжать эту работу. Максимально эффективно использовать возможности угольной отрасли, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии, в том числе для развития промышленности и цифровых технологий, повышения качества жизни наших граждан, — заявил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что обеспечение ресурсами национальных целей России остается безусловным приоритетом бюджета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

Алсу Сабирзанова