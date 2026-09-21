Кабмин обнулил пошлины на экспорт зерновых до конца года

До 31 декабря 2026 года обнулена «плавающая» экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу

Фото: Алексей Вангаев

Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

Так, до 31 декабря 2026 года обнулена «плавающая» экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу. Для подсолнечного масла и шрота пошлина не будет превышать уровень августа 2026 года: 7 748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота.

Как отметили в Минсельхозе, решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт пшеницы в Китай в 7 раз за январь — август 2026 года. Только в августе было закуплено зерна на $4,6 млн, а в августе прошлого года поставок не было совсем.

Алсу Сабирзанова