«Сименс» и ОАО «ТАИФ» расширяют сотрудничество
Сегодня в рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018» компании «Сименс» и ТАИФ подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и президент «Сименс» в России Александр Либеров. Соглашение было подписано в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента концерна «Сименс АГ» Джо Кэзера.
Новый документ является дополнением и продолжением реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве Группы «ТАИФ» и компании «Сименс», заключенного в 2014 году. Вновь подписанный документ позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями Группы «ТАИФ» оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании «Сименс».
Кроме этого, партнеры подтверждают продолжение реализации совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий. В настоящий момент «Сименс» реализует проект строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ» на ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в Группу «ТАИФ». Концерн «Сименс» так же заинтересован в участии в реализации других масштабных инвестиционных проектов Группы «ТАИФ».
Справка
ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний «ТАИФ», объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых являются основными: это — нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. Все предприятия Группы тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении. ОАО «ТАИФ» является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2 900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро.
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