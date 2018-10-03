«Сименс» и ОАО «ТАИФ» расширяют сотрудничество

Фото: Алина Губайдуллина

Сегодня в рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018» компании «Сименс» и ТАИФ подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и президент «Сименс» в России Александр Либеров. Соглашение было подписано в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента концерна «Сименс АГ» Джо Кэзера.

Новый документ является дополнением и продолжением реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве Группы «ТАИФ» и компании «Сименс», заключенного в 2014 году. Вновь подписанный документ позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями Группы «ТАИФ» оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании «Сименс».

Кроме этого, партнеры подтверждают продолжение реализации совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий. В настоящий момент «Сименс» реализует проект строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ» на ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в Группу «ТАИФ». Концерн «Сименс» так же заинтересован в участии в реализации других масштабных инвестиционных проектов Группы «ТАИФ».