Новак обсудил поставки топлива в уязвимые регионы

Зампредседателя правительства поручил ведомствам и компаниям продолжить работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами

Зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. На нем обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению субъектов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, сообщает пресс-служба правительства России.

В совещании приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, представители Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и главы регионов.

Минэнерго представило доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельное внимание участники уделили топливообеспечению ряда субъектов. Рассмотрена ситуация на региональных рынках Тывы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края. Представители региональных властей доложили о работе автозаправочной инфраструктуры и ходе поставок необходимых ресурсов, в том числе в рамках северного завоза.

По итогам совещания Александр Новак поручил ведомствам и компаниям продолжить работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и стабильному снабжению регионов. При выработке долгосрочных решений поручено учитывать риск-сценарии, включая увеличение производства топлива и корректировку объемов импорта.

Ранее сообщалось, что дизель рекордно подорожал в Германии и Швейцарии. Высокие цены на топливо связаны с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Алсу Сабирзанова