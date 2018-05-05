Гиззатуллин Руслан Загитович

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 30 июля 1974 года.

Образование:

Уфимский государственный авиационный технический университет.

Трудовая деятельность:

1997 г. — слесарь по обслуживанию оборудования электростанций Кармановской ГРЭС ОАО «Башкирэнерго».

2000 г. — начальник ГТУ-ТЭЦ «Шигили» Северо-Восточных электрических сетей ОАО «Башкирэнерго».

2003 г. — заместитель главного инженера филиала ОАО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1.

2005 г. — директор филиала ОАО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1.

2006 г. — директор Заинской ГРЭС — филиала ОАО «Генерирующая компания».

2010 г. — заместитель генерального директора-технический директор ОАО «Генерирующая компания».

С августа 2012 года является заместителем Генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям.

В 2005 г. награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

В 2008 году стал Лауреатом республиканского конкурса «Руководитель года».

В 2014 году Указом Президента РТ за вклад в развитие энергетической отрасли республики и добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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