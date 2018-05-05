Гиззатуллин Руслан Загитович
Общая информация
Родился 30 июля 1974 года.
Образование:
Уфимский государственный авиационный технический университет.
Трудовая деятельность:
1997 г. — слесарь по обслуживанию оборудования электростанций Кармановской ГРЭС ОАО «Башкирэнерго».
2000 г. — начальник ГТУ-ТЭЦ «Шигили» Северо-Восточных электрических сетей ОАО «Башкирэнерго».
2003 г. — заместитель главного инженера филиала ОАО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1.
2005 г. — директор филиала ОАО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1.
2006 г. — директор Заинской ГРЭС — филиала ОАО «Генерирующая компания».
2010 г. — заместитель генерального директора-технический директор ОАО «Генерирующая компания».
С августа 2012 года является заместителем Генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям.
В 2005 г. награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
В 2008 году стал Лауреатом республиканского конкурса «Руководитель года».
В 2014 году Указом Президента РТ за вклад в развитие энергетической отрасли республики и добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».
В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г.Казань, ул. Щапова, д. 27
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018