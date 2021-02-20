Автобарьеры, диоды на тротуаре и умные светофоры — какие новшества появятся на дорогах Казани

В городе готовятся к реформе системы управления дорожным движением и борьбе с пробками

Как стало известно «Реальному времени», в Казани планируют обновить автоматизированную систему управления дорожным движением. В городе прошел аукцион на проектно-изыскательские работы по реконструкции АСУДД на улицах Островского, Дементьева и Гаврилова, пр. Победы и по ряду других участков. Главная цель модернизации системы — повысить безопасность движения и эффективность реагирования на осложнение дорожно-транспортной обстановки (ДТП, заторы), а также — снизить негативное влияние на окружающую среду за счет общей оптимизации транспортных потоков. В УГИБДД МВД по РТ нашему изданию рассказали, какие изменения готовят для водителей и пешеходов и что из ноу-хау может появиться на дорогах уже в обозримом будущем.

«Бьются на всех перекрестах» — нужна «адаптивность»

В этом году в Татарстане направят более 27,2 млрд рублей на программу дорожных работ. Свыше 1,6 млрд рублей выделено на развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации.



Помимо ремонта дорог и строительства новых трасс, в Казани проведут реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). В конце января Главтатдортранс объявил аукцион на проектно-изыскательские работы по реконструкции АСУДД, в феврале определился победитель — ООО «Комплексная безопасность». Компании в срок до середины апреля необходимо проанализировать дорожную обстановку, схему работы светофоров, загруженность транспортными потоками и аварийность на нескольких оживленных перекрестках города, а также предложить рекомендации, как повысить эффективность управления дорожным движением. В перечне такие участки по улицам Оренбургский тракт, Дементьева, проспект Победы, Мавлютова, Аббасова, Залесной, Зорге, Гаврилова и Островского.

Всего в Казани 437 светофоров, из них 152 уже работают в адаптивной системе. В прошлом году к ним добавились еще десять устройств на улицах Профсоюзной и Восстания, которые сейчас проходят процесс отладки. Сначала от одного до нескольких месяцев они накапливают информацию, а потом начнут работать в адаптивной системе, сообщил «Реальному времени» начальник отдела ГИББД Казани, подполковник полиции Игорь Новиков.

— Два момента преследуем: во-первых, безопасность горожан во главе угла, второе — пропускная способность. Светофоры в течение дня контролируют миграцию населения, с какого направления больше едет автомобилей утром, в обед, вечером, и автоматически выбирают ту программу, которая более актуальна на данный момент. В среднем в будни за сутки в Казани происходит от 200 до 250 ДТП. Это большое количество. Бьются практически на всех перекрестках, поэтому необходимо введение этих систем. Если львиная доля светофоров в Казани будет в адаптивности, то пропускная способность намного возрастет, — пояснил начальник отдела ГИБДД.

Дороги расширились — светофоры нужно перестроить



По словам Игоря Новикова, на этот год запланирована реконструкция светофоров на улице Тукая, где возникли трудности с дорожным движением после запуска трамвая в прошлом году. Светофоры на площади Вахитова и на улице Татарстан в адаптивности, поэтому сигнальные световые устройства между этими участками будут реконструировать.



Относительно тендера начальник отдела ГИБДД рассказал, какие именно изменения произойдут на указанных участках. Так, на перекрестке улиц Мавлютова и Сыртлановой вблизи спорткомплексов и детского парка «Калейдоскоп» реконструируют «древний» светофор, который станет адаптивным. Такую же работу проведут и по улице Зорге.

— На Залесной-Осиновской будет реконструкция всего перекрестка, возможно, с изменениями организации дорожного движения, отменой каких-то поворотов, потому что и в «Салават купере», и «Залесном сити» большое количество населения живет. Плюс направление Зеленодольск в сторону Казани — люди утром на работу, вечером домой перемещаются, — оно на сегодняшний день не справляется с объемом трафика транспортных средств, поэтому какие-то изменения здесь тоже произойдут, — сообщил Игорь Новиков.

В Залесном реконструируют светофор в районе спорткомплекса «Олимпиец», переведут его в «вызывной». И автомобильный поток на трассе будет останавливаться только по мере необходимости, когда пешеходы будут нажимать кнопку на устройстве, чтобы перейти дорогу.

На пересечении проспекта Победы и Оренбургского проезда управление дорожным движением также преобразуют, поскольку сейчас перекресток на новой магистрали 100-летия ТАССР в продолжение БКК до Тихорецкой сильно перегружен. В прошлом году на Оренбургском проезде произошло расширение шоссе. Теперь с изменением геометрии перекрестка предусмотрена небольшая реконструкция адаптивных светофорных объектов, чтобы улучшить трафик. По техническим требованиям там перенесут опоры и датчики, те самые, которые считывают транспортные потоки.

На улице Дементьева тоже расширяется дорога, поэтому требуется реконструкция светофоров, чтобы повысить пропускную способность улицы.

Казань разрастается, поэтому там, где возникает большой трафик автомобилей и пешеходов, особенно вблизи школ, появляются и умные светофоры. Так, в рамках программы ликвидации нерегулируемых пешеходных переходов сигнальные устройства построят на Гаврилова, перекрестке улиц Аббасова и Удивительной.



Свыше 1,6 млрд рублей выделено на развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации. Фото: Максим Платонов

На ул. Островского у выхода из парка Тысячелетия установят пешеходный светофор — в этом месте уже неоднократно бывали несчастные случаи, и, к сожалению, в этом году погибла девушка, напомнил собеседник издания.



«Один автомобиль — не критерий для работы светофора с датчиками»

У автолюбителей свой взгляд на транспортную проблему. Некоторым не хватает таймеров, которые раньше были установлены на многих светофорах. Региональному представителю ФАР по РТ Рамилю Хайруллину хотелось бы, чтобы их вернули.

— Таймеры убрали с той целью, чтобы внедрять «умные» светофоры, но насчет того, что они работают у меня большие сомнения. Впечатление, что ничего эти светофоры не анализируют, и нисколько они не «умные». Ситуация: пустая улица по бокам, а нам горит красный, ни пешеходов, ничего. Нет, «умный» светофор так себя вести не должен. А таймеры реально были практически на всех перекрестках, они и полезнее, и безопаснее. У водителя, подъезжающего к перекрестку, было время принять решение: либо притормаживать, либо спокойно ехать дальше. Сейчас на раздумье у водителя практически времени не остается, нередки ситуации, когда водитель вынужден на запрещающий сигнал завершать маневр, а это опасно, — считает Рамиль Хайруллин.

В ответ на это в разговоре с «Реальным временем» директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов замечает:



— В течение определенного времени отрабатывается алгоритм работы перекрестка. И система в данный момент не может резко изменить режим работы и контроля, потому что есть такая библиотека данных, она набирается. Эффективность адаптивной системы особенно проявляется в пиковую ситуацию, когда пробки, и она зависит от длинной очереди автомобилей. Поэтому ожидать, что подъехал и загорелся зеленый, нет смысла. Один автомобиль — не критерий для работы светофора с датчиками.

— Если бы светофоры всегда работали в одном режиме, независимо от потоков, мы понимаем, что и заторовых ситуаций было бы намного больше, — комментирует ситуацию «Реальному времени» начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. — В целом наша система АСУДД очень сильно помогает именно в этой части. Поэтому развивать АСУДД необходимо: и датчики, и «умные» светофоры, и умные перекрестки — сейчас вся страна идет по этому пути развития. К сожалению, столкнулись с определенными проблемами в период сильных снегопадов в Казани. Но мы совместно с исполкомом и другими заинтересованными министерствами и ведомствами эту тему отрабатывали полностью: машины эвакуировали, чтобы снегоуборочная техника могла проехать. Конечно, в каждой системе бывают определенные маленькие исключения. Если вдруг есть какие-то моменты на каких-то перекрестках у каких-то конкретных водителей, то мы с удовольствием туда съездим, посмотрим и будем делать выводы.

«Если бы светофоры всегда работали в одном режиме, независимо от потоков, то и заторовых ситуаций было бы намного больше», — комментирует ситуацию Ленар Габдурахманов. Фото: tatarstan.ru

«Дороги загружены в определенные часы — нужно подключать оператора»

Город устроен так, что проехать его с одного конца на другой, минуя центр, невозможно. Поэтому и здесь и там пытаются сделать максимально быстрый коридор, чтобы машины проезжали без остановок, с одной стороны, соглашается с необходимостью преобразований представитель ФАР по Казани Дмитрий Золотов. Он отмечает, что на Мавлютова заторы только в часы пик, в остальное время там проблем нет, а на Дементьева постоянные проблемы, поэтому Золотов предполагает, что как раз на этой улице необходимо делать стандартную работу: наблюдать по камерам, насколько загружена дорога и регулировать сигналы светофоров.

— Дороги не постоянно загружены, а периодически по каким-то дням или во время мероприятий. Почему пробки возникают? Может, потому что скорость уменьшили в Казани, от 60 до 40 практически везде, просто остановили движение на некоторых магистралях, а от скорости движения зависит и длина пробки. Выпал снег, все встали, независимо от «умного» светофора. Если будет поток воды, от того, что нет ливневок, тоже все встанут. Эти светофоры будут работать нестабильно. Они будут днем хорошо работать, а в часы пик там либо нужно лично какому-то оператору через камеру регулировать, либо в автоматическом режиме, как в Москве и Санкт-Петербурге, делать так, чтобы машины проезжали без задержек, — считает представитель ФАР по Казани.

Сеть, которая будет распределять потоки движения, нужна, уверен председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. Он напомнил, что за границей это практикуют давно.

— Не согласен, что она неэффективно действует. У нас в Казани пробок почти нет. Есть пробки, связанные с организацией движения, скорее всего, с плотной жилой застройкой, в которой не продуманы пути выездов и въездов, например, «Салават купере», Азино в сторону Мамадышского тракта. Жилье строят, а дороги не успевают за ним, поэтому в новостройках везде пробки. Система «умных» светофоров работает. Если, например, брать Ямашева в вечернее время, светофор там горит дольше, чем днем. Но, бывает, в праздники приезжает больше народа в Казань, и мне кажется, может быть, не хватает дополнительного оборудования, чтобы оно в онлайн-режиме фиксировало и переключало бы светофоры. Нужно делать анализ, смотреть, в какие часы, в какие дни, какие загружены перекрестки, — отметил Юрий Кулагин.

Как защитить пешехода в капюшоне с наушниками



Одна из основных проблем прошло года, о которой говорили на недавней комиссии по безопасности, — наезды на пешеходов. Зачастую люди переходят дорогу в неположенном месте либо на запрещающие знаки. А более половины погибших пешеходов — старше 55 лет.



— Идем на все, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей, — рассказывает Игорь Новиков о том, как в ГИБДД пробуют разные новшества, чтобы решить проблему с наездами на пешеходов.

На пешеходных переходах Казани сигналы светофоров усиливают подсветка, звуковое сопровождение, пытаются сдержать невнимательных горожан надписями «посмотри налево, посмотри направо», предупреждающими красными линиями на тротуарах.

— В ближайшее время акцент для участников дорожного движения будет больше делаться на мобильных приложениях, чтобы можно было пользоваться теми данными, которые накапливаются в системе, информация по трафику, по светофорам, — сказал Рифкат Минниханов.



Рифкат Минниханов: «В ближайшее время акцент для участников дорожного движения будет больше делаться на мобильных приложениях, чтобы можно было пользоваться теми данными, которые накапливаются в системе, информация по трафику, по светофорам». Фото: tatarstan.ru

«Нужно продолжение Фатыха Амирхана к М-7»

Планы по улучшению системы управления дорожным движением в Казани большие, но возможности ограничены. Игорь Новиков рассказал о ближайших преобразованиях на самых проблемных участках города, которым требуется особое внимание.

Чтобы разгрузить дорожную сеть в этом году продолжили стройку дороги-дублера Горьковского шоссе с выходом на Кировскую дамбу — ул. Несмелова. Приступают к прокладке Вознесенского тракта с выездом на М-7 — от Аметьевской магистрали вдоль Закиева. Все проектные работы для этого практически завершены и схемы согласованы, сообщил начальник отдела ГИБДД Казани. В этом году построят дорожный отрезок с двумя развязками от Гвардейской до проспекта Победы. Развязка в районе Закиева и Минской затронет пересечение проспекта Победы с Минской и прямого выезда с Минской с левым поворотом на проспект Победы уже не будет, а для пешеходов здесь появится переход в разных уровнях.

Проблемных дорожных участков в Казани еще немало, отмечает Новиков. Каждый вечер возникают пробки при движении со стороны улицы Адоратского к Третьей транспортной дамбе при выезде в Советский район — там необходимо расширение проезжей части, заметил собеседник издания. В планах это есть, но пока проблема упирается в финансирование. Проблемы и в Авиастроительном районе при въезде в город по улице Петра Витера, а также на въезде в город то стороны Кадышево — там рассматривается введение одностороннего движения, чтобы разгрузить какие-то улицы, но пока конкретных решений не приняли.

— На сегодняшний день уже и глава администрации Ново-Савиновского района, и город озвучивали, что нужно строительство новой дороги, выезда на М-7 — это продолжение улицы Фатыха Амирхана, мимо 22-го завода, — добавил Игорь Новиков.

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