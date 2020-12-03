В Казани сбившего насмерть девушку водителя автобуса привлекут к уголовной ответственности

Фото: МВД по РТ

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса в Казани, который совершил смертельный наезд на девушку. Об этом сообщает МВД по РТ.



24 ноября в 19.45 водитель ехал по части улицы Островского в сторону улицы Артема Айдинова. Нарушив правила дорожного движения, он наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и разметкой. Девушка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео момента смертельного наезда автобуса на девушку в Казани.

Маргарита Головатенко