В Казани сбившего насмерть девушку водителя автобуса привлекут к уголовной ответственности
Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса в Казани, который совершил смертельный наезд на девушку. Об этом сообщает МВД по РТ.
24 ноября в 19.45 водитель ехал по части улицы Островского в сторону улицы Артема Айдинова. Нарушив правила дорожного движения, он наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и разметкой. Девушка скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео момента смертельного наезда автобуса на девушку в Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым