Паркинги на огородах: как жители Столбища зарабатывают на близости к аэропорту

Пассажирам авиарейсов сельчане предлагают услуги автостоянки и включают в ту же стоимость бесплатные трансфер до аэровокзала, упаковку багажа и Wi-Fi

Фото: Максим Платонов

В Столбище — ближайшем к казанскому аэропорту населенном пункте как на дрожжах вырос бизнес на парковке для улетающих. Частники буквально вырастили его на своих огородах, быстро сообразив, что при постоянно растущем потоке пассажиров авиарейсов, предоставляя дешевые машино-места на своих участках, можно заработать куда больше, чем на огурцах и помидорах. Об особенностях приаэродромного бизнеса — в материале «Реального времени».

Выгодная альтернатива



Если в поисковике забить «парковка» и «аэропорт Казани», то в ответе будет много ссылок на парковки, от которых до здания аэровокзала с чемоданами пешком не дойти — они на расстоянии 2—5 километров. Но, как выяснилось, идти-то и не надо: тем, кто добирается сюда, чтобы оставить машину под охраной и улететь на несколько дней в отпуск или командировку, владельцы паркингов предлагают бесплатный трансфер.

Здесь еще и багаж упакуют, до недавнего времени эта услуга была бесплатной — ее включали в стоимость автостоянки. Но общая экономическая ситуация заставляет всех потуже затягивать пояса, и недавно за упаковочную пленку начали брать плату, оставив в качестве бонусов даровые чай, кофе, Wi-Fi, подкачку шин, подзарядку аккумулятора и т. п.

— Мы этими парковками не пользуемся, — заметил таксист, доставлявший корреспондента «Реального времени» в аэропорт. — Нет резона: они далековато от аэропорта, а заказ на клиента получает от оператора тот, кто ближе всех к терминалу. Но сами парковки создали нам своего рода конкуренцию: оставлять на них свою машину на хранение до возвращения достаточно выгодно, и люди делают выбор не в пользу такси.

«Заказ на клиента получает от оператора тот, кто ближе всех к терминалу», — поясняют таксисты. Фото Максима Платонова

Как парковка у аэропорта «упавший» бизнес подняла

В 3 километрах от аэровокзала находится частная парковка на 200 автомобилей, которая принадлежит казанскому ООО «Диана».

— Мы начали заниматься этим бизнесом три года назад, — рассказал «Реальному времени» директор и единственный владелец компании Рустем Фатыхов. — Раньше эти площади мы сдавали в аренду другой организации, а сами занимались дорожными работами. Когда основной бизнес стал невыгодным, открыли здесь свой паркинг. Цены на услуги устанавливаем с оглядкой на соседей — другие частные парковки. Но в целом все частники ориентируются на цены парковки в аэропорту — свои устанавливаем пониже ровно настолько, чтобы успешно конкурировать.

Оплата на парковке «Диана», как и на других, дифференцированная: от 5 до 14 суток — 200 рублей в сутки, свыше 14 суток — 100 рублей. Бесплатный трансфер до аэровокзала есть. Упаковка багажа — 150 рублей за место, но, по словам директора, эта услуга спросом не пользуется:

— Люди экономят — приезжают со своей пленкой и сами заматывают чемоданы.

На «Яндексе» отзывов об этой парковке немного, и большинство, мягко говоря, критические.

По данным, находящимся в открытом доступе — на сайте www.rusprofile.ru, дела ООО «Диана» пошли в гору именно тогда, когда компания «переквалифицировалась»: выручка, достигшая максимума в 749 тыс. рублей в год Универсиады, в 2015—2016 годах упала до нуля, а в 2017-м стала расти и в 2018-м составила 393 тыс. рублей.

Частная парковка на 200 автомобилей, которая принадлежит казанскому ООО «Диана», находится в 3 километрах от аэровокзала. Фото 2gis.ru

Приезжай, приезжай, кого хочешь выбирай

В 10 километрах от аэровокзала — на противоположном от аэропорта конце села Столбище, в начале улицы Советской — находится другой парковочный комплекс с аналогичным вышеперечисленным набором услуг и хостелом впридачу. Она принадлежит индивидуальному предпринимателю Алиеву.

Цены на парковку — 180—150 рублей за сутки в зависимости от продолжительности хранения автомобиля. На сайте этой парковки — KZNParkovka — обещают бесплатный трансфер и доставку до аэропорта за 5 минут. Отзывов о качестве обслуживания на «Яндексе» нет.

В Столбище имеются и другие парковки с аналогичным набором услуг. Цены на них различаются не сильно, но владельцы некоторых ограничивают минимальный срок пребывания авто на хранении.

К примеру, принадлежащая казанской индивидуальной предпринимательнице Ильмире Искендеровой стоянка Annoma Parking за 250 рублей в сутки принимает машины на срок от 3 до 5 суток, а минимальная цена — 100 рублей в сутки — установлена для тех, кто оставляет машину на 21 день и дольше. Однако здесь можно сэкономить, купив абонемент. Annoma Parking — предприятие, работающее на два региона, парковка с таким названием имеется еще и в Самаре.

На парковке «Народная» в 3 километрах от аэропорта (ей владеет ИП Патранин), принимают авто от трех суток — за 250 рублей в сутки, от шести — за 200, а от 21 — за 150. Аналогичные тарифы и набор услуг и на парковке «Звездная», также в Столбище, в 10 километрах от аэропорта. Здесь можно оставить авто и на одни сутки, правда, это обойдется в 500 рублей. Хранение до двух суток обойдется в 400 рулей за сутки, а цена в 100 рублей — для тех, кто оставит машину на полмесяца или дольше. А на парковке «Бюджетная» к стандартному набору услуг предлагают вариант хранения машины в крытом ангаре — 250 рублей за сутки при условии, что срок хранения не менее 5 суток.

В начале улицы Советской находится другой парковочный комплекс с аналогичным вышеперечисленным набором услуг и хостелом впридачу. На сайте этой парковки обещают бесплатный трансфер и доставку до аэропорта за 5 минут. Фото kzn-parkovka.ru

Попробуй опоздай!

Впрочем, зарабатывают на близости с аэропортом не только рядовые жители Столбища, но и представители крупных казанских компаний. Так, ближайшая к аэропорту, в 2 километрах, частная парковка — рассчитанная на 500 мест «Аэропарковка», оформлена на ООО «Тулпар интерьер групп», которое через учредителя «Тулпар ИГ» принадлежит совладельцу авиационного холдинга «Тулпар аэро групп» Азату Хакиму.

Как пояснили «Реальному времени» ее сотрудники, за одни сутки стоянки сейчас берут 250 рублей, но это — цена с временно введенной скидкой, а полная стоимость — 300 рублей в день. Начиная от шести дней стоянки действует постоянная скидка — за одни сутки берут 200 рублей. За 16—30 суток — 150 рублей в сутки, а за более длительный срок хранения — по 100 рублей за сутки. Клиентам обеспечивают бесплатный трансфер до аэропорта.



Отзывы про парковку на «Яндексе» противоречивые — от сугубо хвалебных до крайне недовольных. Что клиентам не понравилось: одних водитель трансферного микроавтобуса не довез до нужного терминала, а высадил раньше (в отведенном администрацией аэропорта месте), для других не нашлось детских кресел (в наличии у фирмы были только более дешевые подкладки-бустеры, которые подходят не всем), мимо третьего, возвращавшегося в Казань клиента проскочил на всех парах водитель трансфера — однако потом вернулся и забрал.

Большой плюс этой парковки, отмечают пассажиры, — близость к аэропорту. А большой минус состоит в том, что если ты опоздал и не забрал автомобиль со стоянки в назначенное время, придется заплатить за следующие сутки — целиком.

Ближайшая к аэропорту, в 2 километрах, частная парковка — рассчитанная на 500 мест «Аэропарковка», оформлена на ООО «Тулпар интерьер групп». Фото vk.com/aeroparkovka

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Тулпар ИГ», учредившая фирму-владельца парковки, принадлежит Азату Хакиму на 26%. Остальные доли у НПП «Ителма» (49%), Александра Калачева (13%), Ильнура Садыкова (5%), Олега Валентинова (5%) и Станислава Радкевича (2%).

Основным видом деятельности «Тулпар интерьер групп» является ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов. Выручка компании в 2016 году составила 295 млн рублей, в 2018-м — 162 миллиона. Фирма является поставщиком ПАО им. Туполева, АО «РТ-Финанс», а самые большие заказы получает от Минпромторга России.