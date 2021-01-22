СМИ: в аэропорту Казани москвич устроил скандал из-за чека на алкоголь

Фото: Максим Платонов (архив)

Вечером 19 января в казанском аэропорту житель Москвы устроил скандал после того, как его не устроил чек за выпитый алкоголь, пишет telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина выпил пять стаканов виски, после чего ему выставили чек на сумму в три тысячи рублей. Москвич возмутился и устроил скандал: нецензурно выражался в отношении окружающих, просил, чтобы за него заплатили.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дебошира задержала и увела охрана.

В ноябре прошлого года в аэропорту Казани задержали пьяного жителя Санкт-Петерубурга, устроившего дебош.



Татьяна Демина