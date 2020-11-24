Хаким Азат Муртазович
Общая информация
Родился 14 февраля 1955 года в Заинском районе Татарстана
Образование
1978 г. — окончил Бугурусланское летное училище с отличием.
1985 г. — заочно окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета.
1987 г. — окончил школу летчиков-испытателей в Жуковском.
Трудовая деятельность
1984-1994 гг. — летчик-испытатель в ОКБ «Сокол».
1991 г. — создал ООО «Авиакомпания «Тулпар».
1997-2001 гг.— генеральный директор международного аэропорта «Казань».
С 2001 г. — председатель совета директоров группы компаний «Тулпар».
С декабря 2019 г.— учредитель ООО «Живая Вода».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422624, Лаишевский р-н, с Столбище тер Аэропорт, стр 14616
- Телефон: (843) 537-78-78
- Email: mail@tulpar.aero
- Сайт: https://tulpar.aero/
Дата последнего обновления: 24.11.2020