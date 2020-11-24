Список персон

Хаким Азат Муртазович

Логистика и транспорт
Хаким Азат Муртазович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 14 февраля 1955 года в Заинском районе Татарстана

Образование

1978 г. — окончил Бугурусланское летное училище с отличием.
1985 г. — заочно окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета.
1987 г. — окончил школу летчиков-испытателей в Жуковском.

Трудовая деятельность

1984-1994 гг. — летчик-испытатель в ОКБ «Сокол».
1991 г. — создал ООО «Авиакомпания «Тулпар».
1997-2001 гг.— генеральный директор международного аэропорта «Казань».
С 2001 г. — председатель совета директоров группы компаний «Тулпар».

С декабря 2019 г.— учредитель ООО «Живая Вода».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422624, Лаишевский р-н, с Столбище тер Аэропорт, стр 14616
  • Телефон: (843) 537-78-78
  • Email: mail@tulpar.aero
  • Сайт: https://tulpar.aero/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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