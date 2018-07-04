АО ЮВТ АЭРО
Общая информация
Базовыми аэропортами ЮВТ АЭРО являются Аэропорт «Бугульма» и Международный Аэропорт «Казань».
История авиакомпании в датах и событиях.
- 9 апреля 2015 года — регистрация юридического лица.
- 8 июля 2015 года — получен сертификат эксплуатанта.
- 15 июля 2015 года – получена лицензия на осуществление воздушным транспортом регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок пассажиров.
- 15 июля 2015 года – получена лицензия на осуществление воздушным транспортом регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок грузов.
- 16 июля 2015 года – открыты продажи на рейсы ЮВТ АЭРО.
- 17 июля 2015 года – первый полет по маршруту Бугульма-Москва-Бугульма.
- 24 июля 2015 года — первый полет из Казани по маршруту Казань-Москва(Внуково)-Казань.
- 15 сентября 2017 года – получение допуска к осуществлению международных полетов.
- 11 октября 2017 года — первый международный чартерный рейс в Караганду (Казахстан).
- 16 мая 2017 года — Международная премия от Bombardier Aerospace в номинации «САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ» — Airline Reliability Award, Германия.
- 15 июня 2018 года – первый международный полет по маршруту Пермь -Батуми-Пермь.
- 16 июня 2018 года – первый международный полет из Казани по маршруту Казань -Батуми-Казань.
Безопасность и надежность при воздушных перелётах – один из главных факторов для всех авиакомпаний. Авиакомпания ЮВТ АЭРО в 2015 году 5 раз получала звание одной самых пунктуальных авиакомпаний по итогам конкурсов пунктуальности, проводимых крупнейшей воздушной гаванью России — аэропортом Домодедово: в августе, сентябре, ноябре, декабре и по итогам весенне-летнего периода 2015 года.
В 2016 году почетное звание лидера по пунктуальности в своей категории от аэропорта Домодедово авиакомпания получала 7 раз: в феврале, марте, мае, июне, июле, ноябре, а также по итогам осенне-зимнего периода 2015-2016 годов.
В течение 2017 года авиакомпания является 12-КРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПУНКТУАЛЬНОСТИ в своей категории среди авиакомпаний-партнеров Международного аэропорта Домодедово.
В 2018 году почетное звание лидера по пунктуальности в своей категории от аэропорта Домодедово авиакомпания подтвердила 4 раза: в январе, феврале, марте, апреле.
I МЕСТО в январе и июне 2017 года согласно СТАТИСТИКЕ ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ по данным Росавиации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423231, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Бугульма, Аэропорт
- Телефон: 8(85594)5-70-25
- Сайт: https://uvtaero.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018