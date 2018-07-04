АО ЮВТ АЭРО

Общая информация

Базовыми аэропортами ЮВТ АЭРО являются Аэропорт «Бугульма» и Международный Аэропорт «Казань».

История авиакомпании в датах и событиях.

9 апреля 2015 года — регистрация юридического лица.

8 июля 2015 года — получен сертификат эксплуатанта.

15 июля 2015 года – получена лицензия на осуществление воздушным транспортом регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок пассажиров.

15 июля 2015 года – получена лицензия на осуществление воздушным транспортом регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок грузов.

16 июля 2015 года – открыты продажи на рейсы ЮВТ АЭРО.

17 июля 2015 года – первый полет по маршруту Бугульма-Москва-Бугульма.

24 июля 2015 года — первый полет из Казани по маршруту Казань-Москва(Внуково)-Казань.

15 сентября 2017 года – получение допуска к осуществлению международных полетов.

11 октября 2017 года — первый международный чартерный рейс в Караганду (Казахстан).

16 мая 2017 года — Международная премия от Bombardier Aerospace в номинации «САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ» — Airline Reliability Award, Германия.

15 июня 2018 года – первый международный полет по маршруту Пермь -Батуми-Пермь.

16 июня 2018 года – первый международный полет из Казани по маршруту Казань -Батуми-Казань.

Безопасность и надежность при воздушных перелётах – один из главных факторов для всех авиакомпаний. Авиакомпания ЮВТ АЭРО в 2015 году 5 раз получала звание одной самых пунктуальных авиакомпаний по итогам конкурсов пунктуальности, проводимых крупнейшей воздушной гаванью России — аэропортом Домодедово: в августе, сентябре, ноябре, декабре и по итогам весенне-летнего периода 2015 года.

В 2016 году почетное звание лидера по пунктуальности в своей категории от аэропорта Домодедово авиакомпания получала 7 раз: в феврале, марте, мае, июне, июле, ноябре, а также по итогам осенне-зимнего периода 2015-2016 годов.

В течение 2017 года авиакомпания является 12-КРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПУНКТУАЛЬНОСТИ в своей категории среди авиакомпаний-партнеров Международного аэропорта Домодедово.

В 2018 году почетное звание лидера по пунктуальности в своей категории от аэропорта Домодедово авиакомпания подтвердила 4 раза: в январе, феврале, марте, апреле.

I МЕСТО в январе и июне 2017 года согласно СТАТИСТИКЕ ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ по данным Росавиации.

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