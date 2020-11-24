Группа компаний «Тулпар»
Общая информация
Деятельность Группы компаний «Тулпар» началась в 1991 года, когда была создана первая частная авиакомпания в Республике Татарстан — малое предприятие «Полёт».
В группу компаний входят:
- Управляющая компания «Тулпар Аэро Групп»
- Авиакомпания «Тулпар Эйр»
- Тулпар Техник
- Тулпар Интерьер Групп
- Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн
- Тулпар Экспресс
- КНПП «Вертолеты-МИ»
- Тулпар-Сервис
Председатель Совета директоров — Хаким Азат Муртазович.
Генеральный директор ООО УК «Тулпар Аэро Групп» — Онянов Дмитрий Андреевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422624, Лаишевский р-н, с Столбище тер Аэропорт, стр 14616
- Телефон: (843) 294-80-00
- Email: office@tulpar.ru
- Сайт: www.tulpar.aero
Дата последнего обновления: 24.11.2020