Список компаний

Группа компаний «Тулпар»

Логистика и транспорт

Общая информация

Деятельность Группы компаний «Тулпар» началась в 1991 года, когда была создана первая частная авиакомпания в Республике Татарстан — малое предприятие «Полёт».

В группу компаний входят:

  • Управляющая компания «Тулпар Аэро Групп»
  • Авиакомпания «Тулпар Эйр»
  • Тулпар Техник
  • Тулпар Интерьер Групп
  • Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн
  • Тулпар Экспресс
  • КНПП «Вертолеты-МИ»
  • Тулпар-Сервис

Председатель Совета директоров — Хаким Азат Муртазович.

Генеральный директор ООО УК «Тулпар Аэро Групп» — Онянов Дмитрий Андреевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422624, Лаишевский р-н, с Столбище тер Аэропорт, стр 14616
  • Телефон: (843) 294-80-00
  • Email: office@tulpar.ru
  • Сайт: www.tulpar.aero

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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