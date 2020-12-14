Очевидцы засняли очереди в казанском аэропорту на сдачу теста на коронавирус
Очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту. Фото опубликовано в соцсетях.
На нем видно большое скопление людей. Многие стоят в очереди без средств индивидуальной защиты.
Роспотребнадзор организовал взятие мазков для ПЦР-тестов в аэропорту Казани в конце августа. 1 августа прибывающим на территорию России и Татарстана необходимо заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.
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