Трубаев Петр Владимирович
Общая информация
Генеральный директор АО «ЮВТ-Аэро»
Образование:Бугурусланское летное училище гражданской авиации (1979), Московский институт инженеров гражданской авиации, специальность «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (1984).
Трудовая деятельность
1979 — 1983 — второй пилот самолета ЯК-40 Бугульминского объединенного авиаотряда.
1983 — 1986 — командир ВС ЯК-40 Бугульминского объединенного авиаотряда.
1986 — 1989 — пилот-инструктор Бугульминского объединенного авиаотряда.
1989 — 1991 — командир авиационного отряда Бугульминского объединенного авиаотряда.
1991 — 2000 — директор ОАО «Бугульминское авиапредприятие».
2000 — 2010 — генеральный директор ОАО «Бугульминское авиапредприятие». Одновременно с декабря 2001 г. по июнь 2008 г. — генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Казань».
2010 — 2015 — генеральный директор ОАО «Ак Барс Аэро».
С 2015 года — генеральный директор АО «ЮВТ-Аэро».
Заслуженный работник транспорта РТ (1999), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2005). Награжден нагрудными знаками «Отличник воздушного транспорта» (1998), «Почетный работник транспорта России» (2003), медалями «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» (2009), «За безаварийный налет часов» II степени (2010), «В память 1000-летия Казани» (2005).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423231, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Бугульма, Аэропорт
- Телефон: 8(85594)5-70-25
- Сайт: https://uvtaero.ru/
Дата последнего обновления: 05.07.2018