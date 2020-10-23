Новиков Иван Александрович
Общая информация
Родился 6 сентября 1992 года в г.Альметьевск.
Образование
2015 г. — окончил юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета.
2018 г. — окончил аспирантуру юридического факультета.
2019 г. — прошел обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе повышения квалификации «Проектная деятельность в органах власти».
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2014-2015 гг. — юрисконсульт ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2015-2017 гг. —заместитель директора ООО «Алиф» по правовой работе.
2016-2018 гг. — ассистент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ.
2017-2018 гг. — юрист Республиканского фонда поддержки.
С 14 июня 2018 г. — директор Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
С 23 октября 2019 г. — директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства.
Награды и звания
Награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2018 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420099, ул Калинина, 30
- Телефон: (843) 500-51-36
- Email: main@fpdrt.ru
- Сайт: https://fpdrt.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020