Список персон

Новиков Иван Александрович

Строительство
Новиков Иван Александрович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 6 сентября 1992 года в г.Альметьевск.

Образование

2015 г. — окончил юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета.
2018 г. — окончил аспирантуру юридического факультета.
2019 г. — прошел обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе повышения квалификации «Проектная деятельность в органах власти».
Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2014-2015 гг. — юрисконсульт ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2015-2017 гг. —заместитель директора ООО «Алиф» по правовой работе.
2016-2018 гг. — ассистент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ.
2017-2018 гг. — юрист Республиканского фонда поддержки.
С 14 июня 2018 г. — директор Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
С 23 октября 2019 г. — директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Награды и звания

Награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2018 г.)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420099, ул Калинина, 30
  • Телефон: (843) 500-51-36
  • Email: main@fpdrt.ru
  • Сайт: https://fpdrt.ru/

Дата последнего обновления: 23.10.2020

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