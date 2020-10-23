Новиков Иван Александрович

Общая информация

Родился 6 сентября 1992 года в г.Альметьевск.

Образование

2015 г. — окончил юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета.

2018 г. — окончил аспирантуру юридического факультета.

2019 г. — прошел обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе повышения квалификации «Проектная деятельность в органах власти».

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2014-2015 гг. — юрисконсульт ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2015-2017 гг. —заместитель директора ООО «Алиф» по правовой работе.

2016-2018 гг. — ассистент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ.

2017-2018 гг. — юрист Республиканского фонда поддержки.

С 14 июня 2018 г. — директор Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

С 23 октября 2019 г. — директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Награды и звания

Награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан (2018 г.)

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