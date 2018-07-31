Нигматзянов Азат Робертович
Общая информация
Первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики
Образование:Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство» (1983), Казанский финансово-экономический институт, специальность «Менеджмент» (1993)
Трудовая деятельность:
1983 — 1986 — мастер-главный инженер ПМК-851 Управления «Татсельстрой» (с. Рыбная Слобода).
1986 — 1987 — заместитель председателя РАПО по капстроительству (с. Рыбная Слобода).
1987 — 1989 — главный инженер Рыбно-Слободской МСО.
1989 — 2004 — мастер-заместитель генерального директора ОАО «Татгазстрой».
2004 — 2006 — генеральный директор ЗАО «Кулонстрой».
2006 — 2007 — директор ООО «Казаньцентрстрой».
2007 — 2010 —генеральный директор ОАО «Казаньцентрстрой».
2009 — 2010 — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С декабря 2010 года — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по вопросам градостроительной политики.
Заслуженный строитель Республики Татарстан» (2006).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-17-90
- Email: a.nigmat@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018