Габдрафикова Лилия Рамилевна
Общая информация
Родилась в 1983 году.
Образование
2005 г. — окончила исторический факультет, в 2008 г.
Окончила аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы.
Трудовая деятельность
Автор более 70 научных публикаций, в том числе пяти монографий.
Ее монография «Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований второй половины XIX — начала XX века» удостоена молодежной премии РТ 2015 года.
Область научных интересов: история России конца XIX — начала XX века, история татар и Татарстана, Первая мировая война, история повседневности.
С 2009 г.— старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Батурина, 7А
- Телефон: (843) 292-84-82
- Email: history@tataroved.ru
- Сайт: http://татаровед.рф/
Дата последнего обновления: 02.10.2020