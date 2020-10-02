Габдрафикова Лилия Рамилевна

Общая информация

Родилась в 1983 году.

Образование

2005 г. — окончила исторический факультет, в 2008 г.

Окончила аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы.

Трудовая деятельность

Автор более 70 научных публикаций, в том числе пяти монографий.

Ее монография «Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований второй половины XIX — начала XX века» удостоена молодежной премии РТ 2015 года.

Область научных интересов: история России конца XIX — начала XX века, история татар и Татарстана, Первая мировая война, история повседневности.



С 2009 г.— старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.

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